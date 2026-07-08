На 8 юли Институтът за стратегическо морско развитие към Министерството на природните ресурси на Китай публикува „Историко-правен анализ на териториалните претенции на Филипините в Южнокитайско море".
Докладът прави преглед и обобщение на формирането на териториалните граници на Филипините, като анализира намеренията и практиките на страната при всичките ѝ опити за разширяване на териториалния ѝ обхват.
Докладът стига до заключението, че намерението на Филипините да разшири териториалните си претенции, въпреки границите, определени от редица международни договори, като обхване остров Хуанйен и част от островите Нанша, е лишено от исторически и правни основания. Според документа тези претенции противоречат на основните норми на международното право, уреждащи придобиването на територии. В доклада се подчертава още, че действията на Филипините представляват предизвикателство към международния правен ред и създават сериозен риск за мира и стабилността в региона, както и за поддържането на международния ред.