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https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/23187462 www.24chasa.bg

Китай публикува „Историко-правен анализ на териториалните претенции на Филипините в Южнокитайско море“

КМГ

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Снимка: Китайска медийна група

На 8 юли Институтът за стратегическо морско развитие към Министерството на природните ресурси на Китай публикува „Историко-правен анализ на териториалните претенции на Филипините в Южнокитайско море".

Докладът прави преглед и обобщение на формирането на териториалните граници на Филипините, като анализира намеренията и практиките на страната при всичките ѝ опити за разширяване на териториалния ѝ обхват.

Докладът стига до заключението, че намерението на Филипините да разшири териториалните си претенции, въпреки границите, определени от редица международни договори, като обхване остров Хуанйен и част от островите Нанша, е лишено от исторически и правни основания. Според документа тези претенции противоречат на основните норми на международното право, уреждащи придобиването на територии. В доклада се подчертава още, че действията на Филипините представляват предизвикателство към международния правен ред и създават сериозен риск за мира и стабилността в региона, както и за поддържането на международния ред.

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Това съдържание е подготвено от журналисти на Китайската медийна група.

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