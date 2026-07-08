Тръмп: Примирието с Иран приключи, преговорите са загуба на време

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Американският президент Доналд Тръмп заяви, че "примирието е приключило" след поредната размяна на удари. Двете страни подписаха меморандум за разбирателство на 17 юни, което предвижда прекратяване на огъня за 60 дни.

"Свърши се и с временното споразумение, на базата на което се разговаря за мир, каза той пред репортери на срещата на НАТО. "Не искам да се занимавам повече с тях, те са измет", продължи, говорейки за иранците.

Тръмп не обявява край на преговорите.

"Могат да разговарят", но е "загуба на време", продължи той.

През изминалата нощ обаче Съединените щати атакуваха над 80 цели в Иран в отговор на ирански удари по танкери в Ормузкия проток. От своя страна

Иран нанесе удари по американски бази в Кувейт и Бахрейн. Поразени са 85 съоръжения в американски бази в двете страни от Залива, след като САЩ предприеха нови атаки срещу Иран.