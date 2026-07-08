Мерц обеща още помощ за Украйна

Канцлерът на Германия Фридрих Мерц потвърди подкрепата си за Украйна, след като Русия нанесе с балистични ракети поредица удари по украинската столица Киев тази нощ, предаде ДПА.

"Ще продължим да помагаме на Украйна", заяви Мерц при пристигането си в президентския дворец "Бештепе" в турската столица Анкара за разговорите от втория ден на срещата на върха на НАТО.

"В крайна сметка ние стартирахме съвместна европейска инициатива за следващите две години - 2026-а и 2027-а, за да осигурим още по 70 милиарда евро за Украйна на година", каза той, намеквайки за подкрепа, която се очаква да бъде приета от държавните лидери по-късно днес, отбелязва ДПА.

"Сега всичко се свежда изцяло до волята на Русия да прекрати тази война", отбеляза германският канцлер. Това пише БТА.

"Докато се стигне дотам, ние за пореден път правим всичко по силите си да сложим край на войната и изпращаме ясно послание на Москва: Русия няма шанс да спечели тази война. Те няма да постигнат своите военни цели", подчерта Мерц, потвърждавайки позицията си от изявление в края на миналия месец.

"Колкото по-бързо сложим край на войната, толкова по-добре ще бъде за Европа, толкова по-добре ще бъде за Русия и толкова по-добре ще бъде за световния мир", посочи лидерът на консервативния блок Християнсоциален/Християндемократичен съюз (ХДС/ХСС).