Тръмп: Турция получава достъп до американско военно оборудване и ще получи изтребители F-35

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Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви на Срещата на върха на НАТО в Анкара, че Турция ще получи изтребители F-35. Той определи страната като много силна и похвали президента Реджеп Ердоган.

В изказването си по време на Срещата на върха Тръмп заяви, че е провел успешни срещи, по-специално с Турция и добави, че Ердоган не се е включил във войната благодарение на неговата намеса.

„Имахме няколко много добри срещи, по-специално с Турция. А днес се срещаме с всички. Беше много успешно. Беше фантастична среща", каза Тръмп.

Американският президент заяви, че Турция получава достъп до американско военно оборудване и ще получи изтребители F-35.

„Турция е много силна. Те разполагат с най-доброто ни оборудване, ще получат F-35", каза Тръмп.

В друга част от изказването си Тръмп описа Турция като военна сила с милиони войници и заяви, че Анкара разполага с много американско оборудване.

„Това е военна сила с милиони войници. Турция е много силна. Те разполагат с много от най-доброто ни оборудване. Опитват се да получат F-35, но той не се съгласи", заяви Тръмп.

Той заяви, че Ердоган е могъл да се включи във войната, но не го е направил заради него.

„Харесвам Ердоган. Вие му разстлахте червения килим, той е страхотен", каза Тръмп.

Тръмп заяви, че Ердоган „е могъл да се включи във войната" и намекна, че Турция би била на другата страна.

„Той не се включи заради мен. Щеше да се включи, ако не бях аз. Щеше е да се включи и щеше да бъде на другата страна", каза Тръмп, цитиран от Türkiye Today.

Тръмп също така заяви, че Ердоган не харесва особено Израел, нито израелския премиер Бенямин Нетаняху.

„Казах, че е можел да се включи във войната, защото не харесва особено Израел и не харесва особено Биби", каза Тръмп.

Президентът на САЩ заяви, че харесва както Ердоган, така и Нетаняху, като се обърна към израелския министър-председател с псевдонима му „Биби".

„Харесвам президента Ердоган, харесвам Биби", каза Тръмп.

Тръмп описа Нетаняху като страхотен министър-председател във военно време, като същевременно спомена, че Нетаняху е направил коментари относно Турция и че след това е разговарял с него.

„Биби каза много лоши неща за Турция. Говорих с Ердоган и благодарение на мен те не се включиха във войната", заяви Тръмп.

Тръмп също така намекна, че Иран е можел да се включи в конфликта от другата страна.

„Ако не бях аз, може би той щеше да се включи, а може би и другата страна - Иран, също щеше да се включи", каза Тръмп.

Тръмп се видя и с генералния секретар на НАТО Марк Рюте по време на Срещата на върха и го похвали, въпреки че заяви, че продължава да е недоволен от Слианса.

„Искам да кажа, че въпреки факта, че съм много недоволен от НАТО, той е велик лидер. Те са късметлии, че го имат", заяви Тръмп.

Тръмп заяви, че е прекарал живота си в сключване на сделки и описа преговорите като централен елемент в кариерата му.

„Правил съм го цял живот, това е всичко, което правя – сключвам сделки. Целият ми живот е такъв - така станах президент, предполагам, че и това е сделка, нали?", каза Тръмп.

Тръмп заяви, че е разговарял и с китайския президент Си Цзинпин и че Китай не се е включил във войната.

„Бях с президента Си и му казах: "Надявам се, че няма да се включите във войната, ние не искаме това", заяви Тръмп.

Тръмп посочи, че Китай получава повече от половината от петрола си през Ормузкия пролов и похвали Си за това, че не се е включил в конфликта.

„Той беше страхотен, голям почитател на президента Си", каза Тръмп.

Американският президент заяви, че срещите на върха са преминали добре и че очаква останалата част от събитието да продължи в положителна насока.