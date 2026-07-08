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Над 150 кг дрога е спипана в различни райони на Истанбул

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Наркотици Снимка: Снимка: Пиксбей

При операции на турските власти в няколко района на Истанбул са заловени 151 кг наркотици, съобщават турски медии.

По информация на турската държавна телевизия и радио ТРТ Хабер, екипи на Дирекцията за борба с наркотрафика към областната дирекция по сигурността в Истанбул са предприели операции за предотвратяване на „производството и търговията с наркотични вещества или стимуланти" и за идентифициране и задържане на улични дилъри, пише БТА.

Операциите са осъществени едновременно на адреси в централния търговски район Шишли, в околията на Истанбул Есенлер, където се намира централната автогара, и Есенюрт, където пребивават много мигранти и чужденци.

При обиските на адресите и в едно превозно средство са иззети общо 151 кг наркотици, от които 116,3 кг метамфетамин, 34,8 кг скънк, 249 хапчета синтетични наркотици, десет грама опиумна гума, 39,7 кг химични добавки, различни устройства, използвани за производството на наркотици, везни, два пистолета, 34 патрона и 3200 турски лири, за които се смята, че са получени от трафик на наркотици.

Конфискуваните наркотици са били унищожени.

Задържани са седем души, заподозрени за доставяне и търговия с наркотици, сред които и едно малолетно момче.

Посочва се, че двама от задържаните заподозрени ще бъдат предадени на съда по обвинения в „производство и търговия с наркотични вещества или стимуланти" с искане за арест след приключване на процедурите в полицейското управление.

Наркотици

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