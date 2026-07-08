Мечка е видяна на 40 км от Букурещ

Мечка е била забелязана в гората Снагов, на 40 км от Букурещ, предават местните медии. Властите в община Грую в окръг Илфов издадоха предупреждение заради появата на дивото животно и отправиха препоръки за безопасността на жителите.

„Напълно избягвайте разходки, спортни занимания или събиране на горски плодове и гъби в гората. Ако шофирате и забележите животното, в никакъв случай не спирайте, за да правите снимки или видеоклипове. Не хранете животното. Ако забележите мечка близо до населени места или се озовете в ситуация на непосредствена опасност, незабавно се обадете на единния номер за спешни повиквания 112", гласят част от препоръките.

Горски служител се е озовал лице в лице с мечката, но е успял да се спаси, предава в свой репортаж от мястото телевизия Антена1.

„Вървеше успоредно с мен, на разстояние около 20–25 метра. Застинах, защото никога преди не бях виждал мечка. Беше голяма – 400-500 кг", сподели в ефир Мариан Думитраке.

В рамките на две седмици жителите на Грую съобщават три пъти за присъствието на мечка близо до селото. Всеки път животното е забелязвано в гората или край пътя. В един от случаите обаче мечката е унищожила пчелни кошери на местни жители, докато е търсела храна, пише БТА.

„Уведомих всички компетентни органи; нареждането е кметът да сформира комисия. Разбира се, мога да създам комисия, но нима трябва да се изправим срещу мечката с тояга или с дръжка от лопата? Нямаме необходимите средства – какво да направи или каже ветеринарят? Ръцете ни са вързани, защото не разполагаме с пушка за упояване. Проблемът е много сериозен", коментира кметът на Грую Йон Самоила.

За да се гарантира безопасността на гражданите, екипи на жандармерията остават на терен и продължават да наблюдават района. Експертите предупреждават, че местните жители не са в безопасност, докато мечката не бъде преместена.

В Румъния има близо 13 000 мечки – три пъти повече от оптималния брой за популацията. В резултат на това все повече мечки слизат от планините и навлизат в населени места. Наскоро, по време на колоездачната обиколка на Сибиу, мече изскочи внезапно, само на няколко метра от колоездачите. В края на месец май български турист бе нападнат от мечка на планински път в Румъния, след като ѝ хвърлил храна.