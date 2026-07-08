Иран: Вашингтон е виновен за ескалацията на напрежението

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Министерството на външните работи на Иран осъди американските военни удари срещу по южното крайбрежие на страната и предупреди, че Вашингтон ще носи отговорност за последиците от ескалацията на напрежението, предаде иранската новинарска агенция ИРНА.

В официално изявление министерството посочи, че американските сили са атакували няколко центъра за мониторинг и наблюдение.

Според Техеран ударите представляват и "фрапантно нарушение" на първата клауза от меморандума за разбирателство, договорен с посредничеството на Пакистан, който предвижда прекратяване на военните действия.

Иранското външно министерство заяви още, че атаките, заедно с решението на Министерството на финансите на САЩ да отмени разрешението за продажба на ирански петрол, нарушават постигнатите договорености относно Ормузкия проток. В изявлението се посочва също, че продължаващите израелски военни действия и нападения срещу Ливан са направили "важни и основополагащи части" от споразумението неефективни, пише БТА.

"Отговорността за опасните последици от тази ескалация е на американския режим, който нарушава постигнатите договорености", заявява министерството.

Техеран подчерта и задължението на всички държави, особено на страните по южното крайбрежие на Персийския залив, да не допускат тяхна територия или инфраструктура да бъде използвана за извършване на враждебни действия срещу Иран.