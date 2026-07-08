12 натовски държави ще инвестират десетки милиарди в ракети с голям обсег на действие

Дванадесет страни от НАТО възнамеряват да инвестират над 43,7 млрд. долара през следващото десетилетие в развитието на ракети за прецизни удари с голям обсег на действие.

Програмата ще се ръководи от Великобритания и има за цел да укрепи възпиращия ефект на НАТО чрез ускоряване на инвестициите в модерни оръжия със способни да поразяват цели на разстояние от поне 300 километра, като се очаква някои бъдещи системи да надхвърлят 2 хил. километра, според изявление на британското министерство на отбраната.

"Тази инициатива, ръководена от Великобритания, ще ни позволи да засилим сътрудничеството си, обединявайки европейските съюзници, за да гарантираме, че НАТО ще остане в безопасност и сигурност в следващите години", заяви британският премиер Киър Стармър.

Островът е заделил в своя План за инвестиции в отбраната близо 3,5 млрд. евро за способности за удари на далечно разстояние до 2030 г.. В момента страната участва в съвместна инициатива с Германия за разработване на стелт и хиперзвукови оръжия с обсег над 2 хил. километра, както и в инициативата "Стратус" с Франция и Италия за производство на наследник на ракетата "Сторм Шейд".

Европа все още изпитва сериозни затруднения да развие собствени оръжия за поразяване на далечни разстояния. Европейската инициатива за такива оръжия (ELSA) едва сега започва да набира скорост, и то цели две години след старта си. В същото време Украйна успя за рекордно кратко време да разработи своя собствена крилата ракета с наземно изстрелване - "Фламинго", която може да поразява цели на 3 хил. километра разстояние.

Освен това Украйна използва безпилотни самолети за дълги разстояния, за да удря цели дълбоко в тила на Русия. Във вторник, по време на икономически форум на НАТО за отбранителната индустрия, президентът Володимир Зеленски заяви, че с тези оръжия Киев е унищожил напълно самата представа, че Русия разполага със сигурен стратегически тил.

"Дълго време Русия вярваше, че има териториално предимство. Че никой друг няма толкова дълбок тил, където необезпокоявано да крие военното си производство, бойната техника и всичко, от което зависи войната им. Вярваха, че никой не може да ги достигне. Но ние ги достигнахме", каза той.

Британският външен министър Ивет Купър коментира, че притежаването на прецизни оръжия за дълги разстояния ще даде възможност на съюзниците да удрят ключови военни цели и логистичните машини, които движат армиите. Това ще откаже всеки агресор и ще засили общата сигурност.

"В Анкара изпращаме ясно послание на президента Путин: НАТО е по-силен, по-европейски ориентиран и готов да защити гражданите ни срещу дългосрочната заплаха, която представляват той и руската държава", каза Ивет Купър.