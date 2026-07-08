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https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/23188611 www.24chasa.bg

ЕК с пет наказателни процедури срещу България

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Снимка: СНИМКА: Pixabay (илюстративна)

Европейската комисия изпрати мотивирано становище на България (INFR (2024) 2128) и на единадесет други държави членки за неизпълнение на цели за рециклиране на отпадъци от Рамковата директива за отпадъците (Директива 2008/98/ЕО, изменена с Директива (ЕС) 2018/851). България не е изпълнила целта от 50% за подготовка за повторна употреба и рециклиране на битови отпадъци като хартия, метал, пластмаса и стъкло, която трябваше да бъде постигната до 2020 г. Това съобщиха от пресцентъра на ЕК. 

Комисията изпрати мотивирано становище на България (INFR (2026) 0021) за това, че не е транспонирала изцяло Директива (ЕС) 2025/872, с която се изменя Директивата относно административното сътрудничество в областта на данъчното облагане (Директива 2011/16/ЕС).

Комисията изпрати официално уведомително писмо на България (INFR (2026) 2104) и на десет други държави членки за налагане на ограничителни задължителни разрешителни или сертификационни схеми за енергийни инсталации и строителни услуги. Комисията установи случаи, в които държавите членки налагат още по-широки изисквания за удостоверяване и регистрация за строителство. Комисията счита, че тези мерки нарушават Директивата за услугите (Директива 2006/123/ЕО).

Комисията изпрати на България още две официални уведомителни писма:

За това, че не е осигурила правилното прилагане на Регламента относно предлагането на пазара и използването на прекурсори на взривни вещества (Регламент (ЕС) 2019/1148), и
За неспазване на Директивата относно правоприлагането (Директива (ЕС) 2016/680), която урежда обработването на лични данни от правоприлагащите органи, за да могат те да изпълняват задълженията си по начин, който защитава основното право на защита на данните.

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