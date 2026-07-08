Тръмп пак разпали спора с Европа за Гренландия по време на срещата на НАТО

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В сряда европейските лидери предупредиха Доналд Тръмп, който поднови кампанията си за завладяване на Гренландия, да остави датската територия на мира.

„Готови сме да защитим всеки инч от територията на НАТО, включително и нашата собствена. Една от причините, поради които създадохме НАТО преди много, много години, е, че ако нещо се случи на някого от нас, тогава всички трябва да се застъпим един за друг", заяви пред репортери датският министър-председател Мете Фредериксен при пристигането си на срещата на лидерите на Алианса в Анкара.

Във вторник Тръмп заяви, че Гренландия трябва да бъде под контрола на Съединените щати, а не на Дания.

„Не съм доволен от НАТО заради това, което направиха с Гренландия", каза той в сряда.

Опитът на Тръмп през януари да завземе острова и отказът му да изключи употребата на сила и изпращането на войски в Гренландия от европейските съюзници в отговор на това, доведоха НАТО до ръба на разпада.

Възобновяването на този въпрос заплашва да провали деликатната среща на 32-мата лидери в Турция, съобщава "Политико".

Европейските лидери, заедно с генералния секретар на НАТО Марк Рюте, положиха големи усилия да задоволят Тръмп и да омаловажат различията, докато се стремят да демонстрират единство, дори когато той продължава да упреква съюзниците за разходите за отбрана и нежеланието им да се присъединят към войната на САЩ в Иран.

Те също така подчертават, че Канада и европейските съюзници драстично са увеличили разходите за отбрана в съответствие с изискванията на Тръмп през последните години, което прави настоящите му оплаквания по-малко уместни.

Преди срещата лидерите подчертаха необходимостта да се опитат да обсъдят всеки конфликт със САЩ.

„Що се отнася до Дания и самата Гренландия, имаме добре функциониращ процес", заяви Рюте преди тричасовата среща на лидерите в сряда.

„Съюзниците могат да решат проблемите вътре в НАТО. Убеден съм, че ще решим проблемите, свързани с многото международни въпроси", заяви полският президент Карол Навроцки.

„Ако ме питате дали НАТО функционира и дали съм уверен, че НАТО функционира, отговорът ми е: абсолютно", заяви естонският министър-председател Кристен Михал.

Въпреки това европейският оптимизъм по повод Срещата на върха се развали след пристигането на Тръмп и коментарите му относно Гренландия, като лидерите изпратиха ясен сигнал към Тръмп да се съобразява.

„Норвегия се дистанцира от подобен вид изявления, от подобен вид твърдения. Ние подкрепяме Дания и подкрепяме стабилността в скандинавските страни", заяви норвежкият министър-председател Йонас Гар Стьоре.

„Границите са ясни - Гренландия принадлежи на народа си", заяви пред репортери исландският премиер Криструн Фростадотир.

В знак за засилващата се твърда позиция на Европа по въпроса това предупреждение дойде дори от един от най-верните съюзници на Вашингтон в НАТО.

„Гренландия е неразделна част от Дания", заяви литовският президент Гитанас Науседа.