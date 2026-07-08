Москва се надява Турция и други страни да накарат Украйна да не атакува енергийни обекти

Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков заяви, че Москва се надява, че Турция и други страни биха могли да използват влиянието си, за да накарат Украйна да спре да нанася удари по международна енергийна инфраструктура, предаде Ройтерс.
По-рано днес Русия заяви, че украинските сили са нанесли удар по компресорната станция „Краснодарская" на „Газпром", която обслужва износа на природен газ чрез газопровода „Син поток".
Песков заяви, че ударът е бил много опасен и че Русия взима мерки да минимализира риска от подобни атаки.
Говорителят на Кремъл също така каза днес, че Литва няма да бъде по-безопасна, ако продължи с плановете си да вдигне забраната за разполагане на нейна територия на ядрени оръжия, пише БТА.
Подобни планове има и Финландия, която споделя 1340-километрова граница с Русия.