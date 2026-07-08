ЕП приветства усилията за реформи от страна на Украйна на фона на продължаващата война

В сряда членовете на ЕП призоваха за конструктивна дискусия относно начините за постигане на напредък в европейската интеграция на Украйна, взимайки предвид стратегическите интереси на ЕС.

Като оцени напредъка на Украйна в реформите, свързани с процеса на кандидатстване за членство в ЕС, Европейският парламент приветства започването на първия основен клъстер от преговори за присъединяване през юни 2026 г. и изрази надежда, че скоро ще последват последващи клъстери, съобщиха от пресцентъра на ЕП.

С 460 гласа „за", 136 „против" и 59 „въздържал се" Парламентът поиска конструктивна дискусия относно начините за постигане на напредък в европейската интеграция на Украйна, като същевременно се вземат предвид стратегическите интереси на ЕС. Държавите членки на ЕС следва да вземат предвид динамиката в присъединяващите се държави, включително опитите на Русия да подкопае обществената подкрепа за членството в ЕС, и да работят за постигане на напредък в бъдещата сигурност на Украйна и европейския континент, подчертават членовете на ЕП.

Усилия на Украйна за укрепване на демократичните институции и принципите на правовата държава

В доклада се приветстват извънредните усилия на Украйна да укрепи демократичните си институции и да гарантира разделението на властите по време на война. Членовете на ЕП приветстват напредъка на Украйна в съдебната реформа и борбата с корупцията, като същевременно призовават за продължаване на реформите в тези критични области. Те посочват, че силната основа на принципите на правовата държава ще даде възможност за прозрачност и отчетност в процесите на възстановяване и икономическо възстановяване, като подобри инвестиционния климат и доверието на международните партньори.

По въпроса за бъдещите избори, в текста се подчертава, че е важно да се предостави достатъчно време, за да се гарантират необходимите стандарти и условия за свободни и честни избори след отмяната на военното положение. Членовете на ЕП отхвърлят натиска на администрацията на САЩ върху Украйна да проведе избори, тъй като войната на Русия все още продължава.

Увеличаване на натиска върху Русия

Те приветстват изявлението на лидерите на Г-7 от юни 2026 г. относно Украйна, и необходимостта да се подкрепи импулсът на страната на бойното поле и да се увеличи натискът върху руската военна икономика.

Приветствайки първия транш от 3,2 милиарда евро по заема за подкрепа на Украйна, членовете на ЕП призовават за предвидима многогодишна финансова подкрепа от ЕС за Украйна, за да се помогне на страната да покрие разходите си за възстановяване и отбрана без годишна несигурност.

Значение на добросъседските отношения

Що се отнася до преименуването на елитното военно подразделение на украинските въоръжени сили на героите на Украинската въстаническа армия (УПА), членовете на ЕП изразяват съжаление за незачитането на чувствителните за Полша аспекти и тяхната скръб и считат, че това решение подронва добросъседските отношения, като призовават за намаляване на напрежението и добросъвестно подновяване на усилията за помирение.

Цитат

„Откакто през 2014 г. започна европейският път на Украйна, страната се промени коренно към по-добро. Агресивната война на Русия дори ускори този процес. Все още предстои много работа, например за да се изпълнят изискванията на клъстера за основополагащите елементи. Продължаването на съдебните реформи и безпрепятствената работа на институциите за борба с корупцията остават от ключово значение за напредъка по пътя към присъединяването и за удовлетворяването на очакванията на гражданите", заяви докладчикът Михаел Галер (ЕНП, Германия).