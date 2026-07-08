Военният министър на САЩ отмени среща с Нетаняху за евентуалната продажба на Ф-35 на Турция

Американският министър на отбраната Пийт Хегсет отмени насрочена за днес среща с израелския премиер Бенямин Нетаняху, на която трябваше да бъде обсъдена евентуалната продажба на американски изтребители Ф-35 на Турция, съобщи Ройтерс.

Според представител на израелските власти Хегсет е планирал да се срещне и с израелския министър на отбраната Израел Кац, като сред основните теми на разговорите е трябвало да бъде и Иран. Засега не се посочва причина за отмяната на визитата, а американското посолство в Израел не е коментирало случая.

Нетаняху вчера заяви в интервю за Си Ен Ен, че категорично се противопоставя на евентуална продажба на Ф-35 на Турция и че вече е изразил тази позиция пред президента на САЩ Доналд Тръмп, пише БТА.

"Това би разрушило баланса на силите в Близкия изток, защото Турция има агресивни амбиции", заяви израелският премиер.

По време на срещата на върха на НАТО в Анкара Тръмп изрази готовност да възобнови продажбата на изтребители Ф-35 на Турция. Подобна стъпка обаче вероятно ще срещне сериозна съпротива както в Конгреса на САЩ, така и от страна на Израел.

Турция, която е член на НАТО, от години критикува израелските военни действия в Газа, Ливан и Сирия и нееднократно обвинява Израел, че се опитва да подкопае споразумението за прекратяване на огъня между САЩ и Иран, постигнато с посредничеството на Пакистан.

Отношенията между Вашингтон и Анкара се влошиха през 2019 г., след като Турция закупи руски системи за противовъздушна отбрана С-400. Това доведе до американски санкции срещу турска отбранителна компания и до изключването на Турция от програмата за изтребителите Ф-35.

След завръщането на Доналд Тръмп в Белия дом през януари 2025 г. отношенията между двете страни се подобриха, но евентуалната продажба на Ф-35 остава блокирана съгласно действащото американско законодателство.

Междувременно Тръмп обяви днес край на споразумението с Иран, подписано с цел прекратяване на конфликта между САЩ, Израел и Иран. Американският президент също така подчерта, че не възнамерява да води преговори с Техеран.