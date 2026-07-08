ЕК защити Гренландия и настоя САЩ да спазват търговското споразумение с ЕС

Европейската комисия призова днес за спазване от страна на Вашингтон на търговското споразумение ЕС-САЩ, постигнато миналата година, след изявлението на американския президент Доналд Тръмп, че предвижда прекратяване на търговските отношения с Испания след отказа на Мадрид да подкрепи действията на Вашингтон срещу Иран.

Говорител на комисията посочи на пресконференция в отговор на въпроси, свързани с изказвания на президента на САЩ Доналд Тръмп в Анкара от последните часове, че запазването на двустранните търговски отношения е в общ интерес. ЕК бе много ясна и постоянна досега по тези въпроси, и подходът ни няма да се промени, каза говорителят. Търговията ЕС-САЩ е дълбоко свързана и взаимноизгодна, очакваме САЩ да изпълнят задълженията си по търговското споразумение, добави той.

Гренландия е автономна територия в Кралство Дания, отбеляза говорителят по повод коментарите на Тръмп. Решенията за бъдещето на Гренландия се взимат от нейния народ и от датчаните. Териториалната цялост, националният суверенитет и целостта на границите, са основни принципи в международното право и са съществени по целия свят, допълни говорителят.

Той призова също за дипломация по отношение на Иран след изказването на Тръмп, който постави под въпрос нуждата от по-нататъшни преговори между Вашингтон и Техеран. Само в дипломацията е решението на откритите въпроси, всички трябва да спазват споразумението за прекратяване на огъня и да се въздържат от действия, които затрудняват дипломатическия процес, обобщи говорителят.