Евродепутатите очакват реален ангажимент към ценностите на ЕС в Сърбия

Правителството на Сърбия продължава да твърди, че членството в ЕС е неговата стратегическа цел, но членовете на ЕП предупреждават, че това често не се отразява в неговите действия.

Напредъкът към членство в ЕС предполага не само приемане на реформи, но и тяхното цялостно прилагане, предупреждават евродепутатите в доклад за Сърбия, приет в сряда с 468 гласа "за", 116 "против" и 79 "въздържал се". В доклада се посочва, че съществува трайна разлика между привеждането на законодателството на Сърбия в съответствие с правилата на ЕС и действителното изпълнение на реформите, което продължава да подкопава напредъка на страната, съобщиха от пресцентъра на ЕП.

Членовете на ЕП също така подчертават, че пътят на всяка държава към интеграция в ЕС трябва да се оценява въз основа на собствените ѝ заслуги и че никоя държава не следва да бъде свързвана с друга или третирана като част от пакет.

Зачитане на ефективните демократични механизми

Членовете на ЕП твърдят, че преговорите за присъединяване на Сърбия към ЕС следва да напреднат само когато е постигнат измерим и устойчив напредък в области като принципите на правовата държава, свободните и честни избори, борбата с корупцията и организираната престъпност, независимостта на съдебната власт, свободата на медиите, реформата на публичната администрация и подобреното функциониране на демократичните институции. Загрижени за „толерантен подход" на Комисията към Сърбия, членовете на ЕП искат тя да отрази всяко значително влошаване на темпа и интензивността на реформите в Сърбия във финансовата подкрепа, която ЕС предоставя в рамките на своите инструменти за предприсъединително финансиране. Те отбелязват също, че нормализирането на отношенията с Косово е условие за подкрепа в рамките на плана за реформи и растеж.

Взаимоотношения с Русия и Китай

Членовете на ЕП осъждат тесните връзки на Сърбия с Русия и нейното задълбочаване на сътрудничеството в областта на сигурността и отбраната с Китай, които пораждат опасения относно стратегическата ориентация на страната. Те подчертават, че пълното привеждане в съответствие с общата външна политика и политика на сигурност на ЕС продължава да бъде неподлежащо на договаряне изискване за присъединяване, включително привеждане в съответствие с ограничителните мерки на ЕС срещу Русия.

Задълбочаване на политическата криза

Евродепутатите посочват слабата обществена подкрепа за членството на Сърбия в ЕС, резултат от дългогодишните, манипулативни, антиевропейски послания, разпространявани от контролираните от правителството медии, както и от някои висши сръбски служители и членове на управляващата партия, включително на най-високо равнище. Те призовават ЕС да засили сътрудничеството със сръбските неправителствени организации с цел укрепване на демократичната устойчивост и борба с хибридните заплахи.

Изразявайки загриженост относно задълбочаващата се политическа криза в Сърбия на фона на масовите протести, които се провеждат в цялата страна от ноември 2024 г. насам, членовете на ЕП P21 заявяват, че най-добрият начин за разрешаване на кризата е провеждането на действително свободни и честни избори. P25

Цитат

Докладчикът Тонино Пицула (С&Д, Хърватия) заяви: „В моя доклад се стига до заключението, че процесът на присъединяване на Сърбия към ЕС на практика е в застой поради отстъплението от демокрацията, отслабените принципи на правовата държава, неприлагането на ключови реформи и липсата на съответствие с външната политика на ЕС. Въпреки че непрекъснато потвърждава стратегическия си ангажимент, политическото ръководство на Сърбия досега демонстрира ограничена политическа воля за предприемане на реформи или за привеждане в съответствие с ценностите и политиките, необходими за присъединяването".