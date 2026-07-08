ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Меси има двойно повече голове от Роналдо на светов...

Времето София 30° / 30°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/23189024 www.24chasa.bg

Близо 6000 моряци са блокирани в Персийския залив заради напрежението около Ормузкия проток

776
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google

Международната морска организация (ММО) - специализираната агенция на ООН, отговаряща за безопасността на корабоплаването - съобщи днес, че около 6000 моряци остават блокирани на борда на кораби в Персийския залив заради възобновените военни действия в района и напрежението около Ормузкия проток, предаде Франс прес.

В изявление генералният секретар на ММО Арсенио Домингес осъди подновяването на военните действия в района и около Ормузкия проток, като предупреди, че атаките засилват допълнително страха, несигурността и психологическия стрес сред моряците, пише БТА.

"Тези атаки само засилват страха, несигурността и психологическия стрес, които вече изпитват приблизително 6000 моряци, останали заседнали на борда на кораби, които не може да напуснат залива безопасно", заяви Домингес и призова заинтересованите страни да не рискуват и да не инструктират корабите си да преминават през Ормузкия проток.

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Свят

Последно от

Списание .BG

Последно от

MenTrend

Водещи новини

Гледайте цялата церемония "Достойните българи" 2026