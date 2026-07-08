Близо 6000 моряци са блокирани в Персийския залив заради напрежението около Ормузкия проток

Международната морска организация (ММО) - специализираната агенция на ООН, отговаряща за безопасността на корабоплаването - съобщи днес, че около 6000 моряци остават блокирани на борда на кораби в Персийския залив заради възобновените военни действия в района и напрежението около Ормузкия проток, предаде Франс прес.

В изявление генералният секретар на ММО Арсенио Домингес осъди подновяването на военните действия в района и около Ормузкия проток, като предупреди, че атаките засилват допълнително страха, несигурността и психологическия стрес сред моряците, пише БТА.

"Тези атаки само засилват страха, несигурността и психологическия стрес, които вече изпитват приблизително 6000 моряци, останали заседнали на борда на кораби, които не може да напуснат залива безопасно", заяви Домингес и призова заинтересованите страни да не рискуват и да не инструктират корабите си да преминават през Ормузкия проток.