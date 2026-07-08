ЕП хвали Молдова за реформите въпреки намесата на Москва

В своя доклад относно напредъка на Молдова към членство в ЕС членовете на ЕП поздравяват страната за нейния образцов ангажимент въпреки продължаващата външна намеса от Русия.

Европейският парламент приветства стабилния напредък на молдовското правителство по отношение на свързаните с ЕС реформи въпреки значителните вътрешни и външни предизвикателства, не на последно място продължаващата враждебна руска намеса във вътрешните работи на страната. Членовете на ЕП приветстват започването на преговори за присъединяване по клъстер „Основни принципи", който включва съдебната система и основните права, свободата и сигурността и финансовия контрол. Те настойчиво приканват държавите членки на ЕС, в Съвета да отворят всички преговорни клъстери без по-нататъшно забавяне — в съответствие с подхода, основан на заслугите. Те подчертават също така, че започването на официални преговори за присъединяване на Молдова към ЕС сигнализира, че ЕС признава и възнаграждава конкретните постижения на страната, като заявява, че никой преговорен процес не следва да бъде блокиран или забавян поради двустранни въпроси, съобщиха от пресцентъра на ЕП.

Реформа на правосъдния сектор, борба с корупцията

В доклада се отбелязва оценката на Европейската комисия, че Молдова е постигнала добър напредък в реформирането на сектора на правосъдието в страната и в предотвратяването и борбата с корупцията. Членовете на ЕП също така подчертават, че е важно да продължи разглеждането на влиянието на олигарсите в политическия, икономическия и медийния живот като ключов приоритет за подпомагане на напредъка на Молдова по нейния европейски път.

Руската намеса в Молдова

Членовете на ЕП отправят остро предупреждение относно продължаващия руски натиск и намеса във вътрешните работи и демократичните процеси на Молдова, както и относно опитите за разделение на молдовското общество по отношение на траекторията му на присъединяване към ЕС. Те призовават ЕС и неговите държави членки да засилят подкрепата си за институционалната устойчивост на Молдова, капацитета за стратегическа комуникация, киберсигурността, независимите медии и демократичните гаранции.

Интеграция на пазара на ЕС, енергетика, Приднестровието

В доклада се приветства задълбочаването на икономическата интеграция на Молдова в рамките на единния пазар на ЕС и се насърчават по-нататъшните стъпки към постепенна секторна интеграция и амбициозна и устойчива либерализация на търговията. По отношение на енергетиката членовете на ЕП приветстват плана на молдовското правителство да стане независимо от руските енергийни ресурси.

По отношение на Приднестровието текстът потвърждава дългогодишния ангажимент на Парламента към териториалната цялост на Молдова и мирното разрешаване на конфликта. Русия трябва да изтегли целия военен персонал, оборудване и боеприпаси от района, казват евродепутатите.

Докладът беше приет с 505 гласа „за", 115 гласа „против" и 45 гласа „въздържал се".

Цитат

„Стартът на официалните преговори за присъединяване на Молдова към ЕС показва, че ЕС признава и възнаграждава конкретните постижения на страната. Молдова постигна солиден напредък въпреки трудните обстоятелства. Постигането на амбициозната цел за приключване на преговорите за присъединяване до 2028 г. ще означава ускоряване на този импулс за реформи още повече. ЕС трябва да предостави непоколебима подкрепа, за да помогне на Молдова да успее", заяви докладчикът Свен Миксер (С&Д, Естония).