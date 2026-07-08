Висш палестински хуманитарен служител, организирал масови гледания на Мондиала, е бил убит при израелски удар

Висш палестински хуманитарен служител, съдействал за организирането на масови гледания на мачове от Мондиала, бе убит при израелски удар, нанесен в ивицата Газа непосредствено преди началото на снощния осминафинал от Световното първенство по футбол Аржентина - Египет (3:2), предаде Асошиейтед прес, като се позова на местен медик.

АП отбелязва, че атаката е превърнала потенциален празник - проследяването на прякото предаване на среща, в която тим от арабска страна бе на прага да поднесе сензация, след като поведе с 2:0 - в напомняне, че всекидневните израелски въздушни удари в цяла Газа продължават да отнемат живота на мирни граждани въпреки примирието, сключено през октомври миналата година между Израел и радикалната палестинска групировка "Хамас".

Пуснатата бомба порази автомобил в квартал "Сабра" на град Газа снощи, причинявайки смъртта на преминаващия наблизо Мохамед ал Уахиди и още хора. Уахиди е представител на Египетския комитет в Газа, пише БТА.

Сред загиналите са 10-годишният Хамза ад Дери и 8-годишният му брат Фари. Убит е и 33-годишният шофьор на автомобила Ахмед Дагмуш. Информацията е от д-р Мохамед Абу Селмия, директор на болницата "Аш Шифа" в Газа, където са откарани четирите тела, уточнява АП.

Израелската армия обяви, че Уахиди, който е помагал с организацията на масови гледания на мачове от Световното първенство, не е бил мишена. Целта е бил боец на "Хамас", като съответно се проверява дали това е бил Дагмуш. Според д-р Селмия не е било известно този човек, който е работил като таксиметров шофьор, да е принадлежал към която и да е въоръжена групировка.

Половин час по-рано израелските сили са нанесли удар на същата улица, като тогава не е имало жертви.