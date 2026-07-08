28 арестувани в международна акция срещу мрежа за сексуално насилие над деца

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Норвежката полиция съобщи днес, че 28 мъже са били арестувани в рамките на международна операция срещу хора, закупували достъп до съдържание, изобразяващо сексуално насилие над деца, предаде Франс прес и БТА.

По данни на криминалното разследващо звено на норвежката полиция заподозрените са използвали криптовалутата "Монеро" (Monero), за да плащат за достъп до няколко форума в тъмната мрежа.

"Работихме в тясно сътрудничество с шест държави, за да координираме арестите на идентифицирани потребители, които са платили с криптовалути, за да получат достъп до тези форуми", заявиха прокурори.

Операцията е проведена в началото на миналия месец, като арестите са извършени в Норвегия, Швеция, Швейцария, Канада, Чехия, Полша и Германия. Задържаните са на възраст между 22 и 54 години.

От норвежката полиция уточниха, че се очакват още арести, включително в други държави, тъй като разследването обхваща голям брой заподозрени. Според полицията през 2025 г. разследващите са разработили метод за проследяване на използването на криптовалути в подобни случаи.

В отделно изявление Европол съобщи, че един от задържаните е използвал интензивно изкуствен интелект за създаване на незаконно съдържание, а при друг заподозрян част от жертвите са били членове на семейството му.

След операцията три деца са били изведени на безопасно място.

При претърсванията са иззети над 460 предмета, сред които електронни устройства, криптопортфейли, наркотици и големи количества стимулиращи вещества.