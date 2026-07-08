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Нападение в гимназия в Германия, има ранени (Обновена)

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Нападение в гимназия в Германия, има задържан снимка: pixabay

Няколко души са били ранени при предполагаемо нападение в средно училище в германската провинция Бавария, съобщи местната полиция.

Инцидентът е станал в сряда в гимназията Welfen-Gymnasium в град Шонгау, югозападно от Мюнхен. По първоначална информация няколко от пострадалите са с прободни рани, като към момента не е ясно дали сред тях има ученици или учители, пише "Дейли мейл".

„Предполагаемият извършител е задържан", съобщиха от полицията в публикация в социалната мрежа X. Властите уточняват, че все още се изясняват броят на пострадалите и тежестта на нараняванията им.

На мястото са изпратени над 15 полицейски патрула. По данни на баварската обществена медия BR има индикации за възможен случай на стрелба, поради което полицията призова гражданите да избягват района.

Сигналът за инцидента е подаден около 12:50 ч. местно време, по време на учебните занятия. Според германското издание BILD полицията към момента не изключва версията за стрелба в училище.

По предварителна информация нападението е извършено както в района на училището, така и в непосредствена близост до сградата. Заподозреният е направил опит да избяга, но е бил задържан малко след инцидента. В издирването му е участвал и полицейски хеликоптер.

Разследването по случая продължава.

                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Нападение в гимназия в Германия, има задържан снимка: pixabay

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