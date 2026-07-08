Франция изпраща войски във Финландия в рамките на мисия на НАТО

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Франция ще се включи в ротационното разполагане на военни сили на НАТО във Финландия, предаде Ройтерс, като се позова на канцеларията на финландския президент Александер Стуб, съобщи БТА.

Париж ще изпрати на североизточния фланг на алианса военнослужещи от Сухопътни войски, се уточнява в съобщението.

В същото време финландското президентство информира днес на сайта си, че Финландия и Франция са сред страните членове на НАТО, които ще укрепят своите съвместни способности, за да поемат по-голяма военноморска отговорност за възпиране на заплахите и за защита на северната част на Атлантическия океан, на Северния ледовит океан и на Балтийско море.

Останалите държави са Канада, Дания, Германия, Исландия, Нидерландия, Норвегия, Португалия, Испания, Швеция и Великобритания. Общата декларация е демонстрация на желанието и способността на тези държави да се защитят заедно от дългосрочната заплаха, каквато представлява Русия.

Въпросните страни засвидетелстват готовността си да приведат във въоръжение модерен капацитет и да използват платформи, които значително да увеличат бойните им способности в следващото десетилетие, допълва финландското президентство.