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Двама загинаха при експлозия във фабрика за фойерверки в Италия (Видео)

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Двама загинаха при експлозия във фабрика за фойерверки в Италия КАДЪР: X/@localteamit

Двама души загинаха, след като експлозия разтърси фабрика за фойерверки град Боргорозе в Италия в сряда сутринта, съобщи италианският ежедневник „Ла Република".

Взривът е станал в производствено помещение на компанията Pirotecnica Mattei в град Боргорозе, провинция Риети. Пожарникари са открили под отломките телата на двама от загиналите – жена и мъж. Други двама работници, които са били на мястото на инцидента, не са пострадали, съобщиха спасителните екипи.

Взривът е предизвикал пожар и е изпратил голям облак дим във въздуха. На мястото са пристигнали пожарникари, екипи на спешна помощ и полиция, които са обезопасили района и са започнали спасителна операция.

Властите разследват причините за експлозията и обстоятелствата около инцидента.

Двама загинаха при експлозия във фабрика за фойерверки в Италия КАДЪР: X/@localteamit

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