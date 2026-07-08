Двама загинаха при експлозия във фабрика за фойерверки в Италия (Видео)

Двама души загинаха, след като експлозия разтърси фабрика за фойерверки град Боргорозе в Италия в сряда сутринта, съобщи италианският ежедневник „Ла Република".
Взривът е станал в производствено помещение на компанията Pirotecnica Mattei в град Боргорозе, провинция Риети. Пожарникари са открили под отломките телата на двама от загиналите – жена и мъж. Други двама работници, които са били на мястото на инцидента, не са пострадали, съобщиха спасителните екипи.
Взривът е предизвикал пожар и е изпратил голям облак дим във въздуха. На мястото са пристигнали пожарникари, екипи на спешна помощ и полиция, които са обезопасили района и са започнали спасителна операция.
Властите разследват причините за експлозията и обстоятелствата около инцидента.
Due persone sono morte e un’altra è rimasta gravemente ferita in un’esplosione avvenuta all’interno di un'azienda pirotecnica a Borgorose, in provincia di Rieti. pic.twitter.com/WAnb04abl8— Local Team (@localteamit) July 8, 2026