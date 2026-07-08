"Билд": НАТО планира да изгради високотехнологична стена по границата си с Русия

Новият източен фланг на НАТО трябва да принуди президента на Русия Владимир Путин да промени мнението си и да му даде да разбере: атака срещу НАТО вече няма да бъде изненада и затова няма да си струва да бъде предприемана, пише вестник "Билд".

Става дума за може би най-голямата реорганизация на НАТО от времето на Студената война: към танковете и войниците се добавя високотехнологична защитна стена по границата с Русия, съобщава "Билд".

Не става дума за бетон и бодлива тел, а мрежа от сензори, дронове, сателити и изкуствен интелект, която трябва да защити Запада, пише БТА.

"Билд" твърди, че разполага с документите по плана с кодовото име "Инициатива за възпиране по източния фланг" (Eastern Flank Deterrence Initiative/EFDI). В тях черно на бяло е посочен противникът, срещу когото са насочени защитните планове: Русия.

Целта е да се спре врагът, преди изобщо да нанесе удар. Не чрез възпиращ ефект от евентуален ответен удар на НАТО, а още по-рано.

След присъединяването на Финландия към НАТО границата на алианса с Русия се удължи с 1340 километра. Уязвимата линия на фронта, простираща се чак до Румъния на юг, е огромна.

Сега тя получава втора линия на отбрана под формата на EFDI. Линия, която не излага на риск човешки животи, когато трябва да спре врага.

В документите постоянно се среща един термин: "Kill web" ("Убийствената мрежа“ е военна стратегия и дигитална архитектура, която замества линейните пътища "от сензор до стрелец" с взаимосвързана мрежа, базирана на изкуствен интелект. Ако традиционната верига е прекъсната, мисията се проваля; "убийствената мрежа" осигурява множество пътища, позволявайки на всеки сензор да предоставя данни на всеки стрелец за бързо реагиране на заплахата – бел.- ред.). Зад термина се крие цифровата бойна мрежа от сателити, разузнавателни дронове, радари и наземни сензори. Всичко е свързано и се анализира денонощно в реално време.

В продължение на десетилетия НАТО се основаваше на принципа "Възпиране чрез наказание". Идеята беше, че ако Русия атакува територия на НАТО, танкове, артилерия, изтребители и войници ще отблъснат атаката и по-късно ще си възвърнат загубената територия. Тези класически способности ще останат и в бъдеще.

EFDI има за цел да разузнава и да се бори с противника още преди класическите въоръжени сили да бъдат мобилизирани.

Досега, когато бъдеше засечена подозрителна цел, отнемаше време, докато се вземе решение за ответен удар. Ценно време, през което врагът можеше да напредне. Сега принципът е следният: данните от всички партньори в НАТО се събират незабавно – изкуственият интелект предупреждава за секунди, а не за часове.

Ако например дрон засече руска танкова колона, веднага се сравняват сателитни снимки, радарни данни и данни от сензори. Командирите виждат цялостната картина – и избират оръжието, което ще порази целта най-бързо: дрон, артилерия или ракетни пускови установки.

Майорът от армията на САЩ Мат Блубау каза пред "Билд": "Това не замества танковете, артилерията, бойните самолети или войниците. Концепцията има за цел да съхрани тяхната бойна мощ и да предостави на командирите повече време и предимства при вземането на решения."