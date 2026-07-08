Украинският външен министър: Путин да сложи край на войната и да избегне краха

Украинският външен министър Андрий Сибиха заяви днес, че предложенията на Украйна, подкрепени от съюзниците ѝ, дават на руския президент Владимир Путин възможност да прекрати войната и да предотврати краха, към който според Киев Русия се насочва вследствие на продължаващата ескалация, предаде Укринформ.

Сибиха направи тези коментари в разговор с журналисти в кулоарите на срещата на върха на НАТО, съобщи кореспондент на украинската агенция.

Според украинския външен министър оценките за реалната обстановка на бойното поле, дадени на срещата, по същество се свеждат до един общ извод – че Украйна е стабилизирала фронтовата линия, отбелязва напредък и успешно използва асиметрични операции, което укрепва значително позициите ѝ в преговорите.

„Мисля, че става все по-очевидно – не просто очевидно, а поразително ясно – че за Путин войната не просто е излязла от курса, а го води към крах. А предложенията, които Украйна има днес, с подкрепата на нашите съюзници, безспорно са възможност за Путин да сложи край на тази война и, всъщност, да избегне краха“, посочи Сибиха.

По оценки на съюзниците от НАТО украинската отбранителна промишленост се е разраснала 54 пъти след началото на войната преди повече от четири години, отбелязва Укринформ.