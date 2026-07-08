Марк Рюте: Съюзниците препотвърдиха своя железен ангажимент към колективната отбрана по Член 5

Генералният секретар на НАТО Марк Рюте определи срещата на върха в Анкара като изключително успешна, подчертавайки силното чувство за единство и лидерството на президента Тръмп. По думите му републиканецът е трансформирал Алианса и го прави по-силен.

"Преди една година в Хага бяха взети исторически решения за укрепване на съюза, а сега в Анкара се демонстрира, че тези ангажименти се прилагат на практика чрез ръст в инвестициите, нови способности и разширено индустриално производство" заяви Рюте.

Според него европейските съюзници и Канада поемат по-голяма отговорност за споделената сигурност, като вече е отчетен значителен напредък към целта за инвестиране на 5% от БВП в отбрана до 2035 г. Той обясни, че само една година след началото на този десетгодишен проект, разходите вече са достигнали 4%, което осигурява ресурсите, необходими за плановете за отбрана и колективно възпиране.

"Нашият фокус сега се измести решително от определяне на цели към постигане на резултати", убевден е генералният секретар.

Това пренасочване означава ускоряване на производството, премахване на бариерите и засилена работа с индустрията за максимизиране на разходите за отбрана. Той каза, че доказателство за тази решимост са сключените договори за нови обществени поръчки на стойност над 50 млрд. долара само за един ден. Алиансът стартира и мащабната инициатива „NATO's Drone Edge", която предвижда инвестиции от 40 млрд. долара в безпилотни системи през следващите пет години.

"Тези нови индустриални ангажименти, включително придобиването на нови технологии от водещи компании, подкрепят иновациите, икономическия растеж и създаването на квалифицирани работни места в целия Алианс", подчерта Рюте.

За осигуряване на бойната готовност съюзниците предприемат историческа стъпка за подобряване на веригата за доставки на гориво чрез инвестиция от 27 млрд. евро за модернизиране на инфраструктурата и изграждане на нови тръбопроводи към източната част на Алианса. Рюте обясни, че технологичното предимство се засилва и чрез приемането на мощни модели на изкуствен интелект и разработването на трансатлантически облак за водене на бойни действия.

"По отношение на Украйна, съюзниците потвърдиха своята непоколебима подкрепа, като обещаха най-малко 70 млрд. евро за военно оборудване, помощ и обучение през тази и следващата година. Всички тези стъпки целят изграждането на по-силна Европа в по-силна НАТО, където споделената отговорност е основа за мир и просперитет", смята главният секретар на НАТО.

"Съюзниците препотвърдиха своя железен ангажимент към колективната отбрана по Член 5. Това значи, че е атака срещу един е атака срещу всички", обобщи Рюте.