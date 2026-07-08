Марта Кос: Конституционните промени остават условие за преговорите на Скопие с ЕС

Конституционните промени остават необходимата следваща стъпка за начало на преговори на Северна Македония с ЕС, посочи еврокомисарят по разширяването Марта Кос на съвместната пресконференция с премиера на страната Християн Мицкоски.

„Разширяването не е основано на гаранции, а на доверие, задължения, всеотдайност и работа... Няма рецепта за изграждане на доверие. Не съм аз тази, която може да ви даде съвети как да изградите доверие със съседите си, но това, което знам, е, че колкото повече доверие имате, толкова повече ще напредвате в преговорния процес. Той не е само онази техническа част, според която трябва да направите реформите. Той е свързан с политическата динамика в държавите членки.... Доверието може да бъде изградено не само с добри думи, но и с добри дела. Можем да градим доверие с избягване на думи, които увеличават напрежението, когато уважаваме международното право, когато решаваме споровете по мирен път, чрез сътрудничество по общи въпроси....Изграждането на доверие е подкрепа за регионалната стабилност. И не се отнася само до една държава членка, а да бъде изградено доверие с всички 27 държави членки”, посочи Марта Кос, съобщава БТА.

Според премиера Християн Мицковски Северна Македония няма план Б по отношение на EС и правителството остава напълно ангажирано с реформите.

"Нашият ангажимент остава непроменен. Ще продължим с реформите, ще укрепим икономиката, институциите и върховенството на закона, защото това е в интерес на гражданите и защото разбираме европейските ценности като ценности, които трябва да бъдат част от ежедневното функциониране на институциите. В същото време оставаме последователни в позицията, че всяко трайно решение трябва да се основава на взаимно уважение, защита на националното достойнство и ясна, предвидима европейска перспектива", заяви Мицкоски.

По думите на Марта Кос Северна Македония е изпълнила 90 процента от 10-те реформи, които трябваше да бъдат осъществени до края на юли, като под въпрос остава изборният закон, за който политическите сили в страната не могат да постигнат консенсус.

В програмата на посещението на Марта Кос в Скопие са включени и срещи с председателя на парламента Африм Гаши, както и с представители на правителството, представители на организации на гражданското общество и млади хора, съобщават от Делегацията на ЕС в Северна Македония.

Заедно с вицепремиера и министър по европейските въпроси Беким Сали и министъра на образованието и науката Весна Яневска еврокомисарят по разширяването ще посети и финансираната от ЕС реконструкция на студентското общежитие „Стив Наумов“ в Скопие.