Фондация "Македония": Скопие готви удар срещу последните независими медии в страната

Скопие подготвя удар срещу последните независими медии. Това председателя на фондация "Македония" Виктор Стоянов в своя позиция във Фейсбук. Коментарът му идва след новината от вчера, че министерството на вътрешните работи и Агенцията за национална сигурност в Северна Македония провеждат разследване срещу около 20 сайта, страници и профили във Фейсбук и Инстаграм по подозрение, "че са използвани за организирано разпространение на реч на омразата и подбуждане на напрежение чрез съдържание, свързано с отношенията между Северна Македония и България"

Ето какво гласи цялата му позиция:

Във връзка с информация в медиите в България и в Северна Македония за "разследване" на МВР на Северна Македония и така наречената "агенция за национална сигурност" на Северна Македония срещу 20 новинарски сайта, държа да отбележа, че се касае за фиктивни разследвания срещу независими граждански медии в Северна Македония с цел правителството да арестува и преследва по незаконен начин техните редактори и журналисти ! Това представлява подготовка за брутално и окончателно погазване свободата на медиите и на словото в Северна Македония, където над 95% от медиите с лиценз са финансово свързани с правителството и с така наречената служба за сигурност. Целта на МВР на РСМ е да засили езика на омразата срещу България и напрежението между двете общества, като затвори по насилствен начин единствените свободни и граждански медии в страната ! В противовес на това: ежедневно всички големи медии и телевизии в Северна Македония упражняват системен език на омразата срещу Р. България и българския народ, като такъв език на омразата упражнява на първо място премиерът на страната Християн Мицкоски. Въпреки тази мракобесна тоталитарна обстановка в Скопие, свидетели сме на светли примери за сближаването на двете ни общества, какъвто пример бе съвместния оперен концерт между български и македонски творци в Скопие.

Моля български медии, за които темата е важна да отразят моята позиция и да имат предвид, че тази позиция е предупреждение за това, което Скопие готви като удар върху малкото останала независима журналистика в Северна Македония. Днес ние от Фондация Македония уведомихме в имейл и институциите на Европейския съюз.

С уважение:

Виктор Стоянов

Вчера стана ясно, че министерството на вътрешните работи и Агенцията за национална сигурност в Северна Македония провеждат разследване срещу около 20 сайта, страници и профили във Фейсбук и Инстаграм по подозрение, "че са използвани за организирано разпространение на реч на омразата и подбуждане на напрежение чрез съдържание, свързано с отношенията между Северна Македония и България". Това съобщи сайта Скопие 1, цитиран и от други медии в страната.

Според изданието фокусът на разследването е „върху увеличеното съдържание през изминалия период – от листовки и съобщения, свързани с вписването на българите в конституцията, до провокативни съобщения и материали, които според подозренията са имали за цел подбуждане на взаимни обиди, омраза и радикализиране на обществения дебат между македонски и български граждани".

Предмет на разследването е и начинът на финансиране на част от тези дейности.

Пред изданието „Свободен печат" от МВР са потвърдили информацията, без да посочат за кои сайтове и профили в социалните мрежи става въпрос.

„МВР работи по индикации за портали и профили в социалните мрежи, за които има съмнение за извършване на престъпление „разпространение на расистки и ксенофобски материали чрез интернет". Ако се установи, че са налице елементи на престъпление, МВР ще действа в съответствие със законовите си компетенции и ще предприеме съответните мерки", са заявили за изданието от МВР в Северна Македония.

От „Свободен печат" припомниха думите на премиера на Северна Македония Християн Мицкоски по повод публикувания във Фейсбук страница документ, за който се твърди, че е нота от посолството на Северна Македония в България. Предполагаемата нота е свързана с пътуване на съпругата на Мицкоски и един от синовете му в Пампорово, а във връзка с нея премиерът на Северна Македония заяви, че става дума за „организирана българска кампания" в Северна Македония, която, "чрез една или две политически фигури, има за цел да промотира неприемливи неща".

През март тази година Агенцията за национална сигурност е провела разследване „срещу организирана мрежа, която чрез пропагандна дейност подбужда омраза, нетърпимост и насилие между македонски и български граждани в двете страни", пише „Свободен печат", цитиран от БТА.

„След предварително предоставена информация на Агенцията за национална сигурност, която показва подривна пропагандна дейност в страната от местни и чуждестранни недържавни субекти, прокуратурата и МВР/Бюрото за обществена сигурност, синхронно предприеха организирани мерки и дейности за наказателно преследване на лица и изземване на пропагандни материали, целящи предизвикване на етническа и национална нетърпимост, раздор и омраза сред гражданите", пише изданието, като цитира информация от Агенцията за национална сигурност