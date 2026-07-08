Макрон: Иран е нарушил временното примирие със САЩ

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Френският президент Еманюел Макрон смята, че иранските удари по американски бази в Залива нарушават временното примирие и че Иран е сгрешил, като ги е извършил, предаде Ройтерс, цитирани от БТА.

От друга страна Макрон каза, че доколкото е разбрал, срещите в рамките на 60-дневното примирие между Иран и САЩ ще продължат.

По-рано днес американският президент Доналд Тръмп заяви, че временното споразумение за край на войната с Иран е прекратено след атаките.

Макрон също така каза, че не вярва, че САЩ ще завземат Гренландия. Той направи това изказване в кулоарите на срещата на върха на НАТО в Анкара. „В нашия алианс има не само правила за солидарност в случай, че някой от нас бъде атакуван, но, разбира се, има и правила за солидарност, които гарантират, че няма да се атакуваме един друг“.

Той добави, че не е чул Тръмп да изразява каквито и да било недоволства при закрити врата по отношение на съюзниците.

В изявление пред репортери заедно с генералния секретар на НАТО Марк Рюте в Анкара Тръмп нарече Испания „ужасен партньор в НАТО“ и отново изрази териториални претенции към Гренландия.

През изминалата нощ Съединените щати атакуваха над 80 цели в Иран в отговор на ирански удари по танкери в Ормузкия проток. От своя страна

Иран нанесе удари по американски бази в Кувейт и Бахрейн. Поразени са 85 съоръжения в американски бази в двете страни от Залива, след като САЩ предприеха нови атаки срещу Иран.