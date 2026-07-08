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2 момичета са тежко ранени при нападението в гимназия в Бавария, нападателят е на 16 г.

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На мястото са изпратени над 15 полицейски патрула. Снимка: Пиксабей

Две момичета са тежко ранени при нападението в гимназия в Бавария в Южна Германия, а нападателят, който е 16-годишен, е задържан, съобщи полицията, цитирана от Асошиейтед прес, предаде БТА.

Баварската полиция не съобщи подробности за това какво точно се е случило в гимназия "Велфен" в град Шонгау. Тя не разкри подробности и за оръжието, което е използвал нападателят, но германски медии съобщиха, че става дума за атака с нож, отбелязва Франс прес.

Град Шонгау е с население от 12 000 души и се намира югозападно от Мюнхен, посочва АП.

Инцидентът е станал в сряда в гимназията Welfen-Gymnasium в град Шонгау, югозападно от Мюнхен. Сигналът е подаден около 12:50 ч. местно време, по време на учебните занятия.  „Предполагаемият извършител е задържан", съобщиха от полицията в публикация в социалната мрежа X. 

На мястото са изпратени над 15 полицейски патрула. 

На мястото са изпратени над 15 полицейски патрула. Снимка: Пиксабей

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