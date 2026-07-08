„Имамоглу – президент“ скандират пред съдебната зала при появата на кмета на Истанбул

Кметът на Истанбул Екрем Имамоглу, срещу когото се води дело по обвинения в корупция и други престъпления, свързани с общо 121 деяния, беше посрещнат от свои поддръжници в залата на 64-тото съдебно заседание със скандирания: „Имамоглу -президент!", съобщи опозиционният вестник „Сьозджу", цитиран от БТА.

Днешното заседание по делото, по което Имамоглу, който е същевременно и кандидат за президент на основната опозиционна Народнорепубликанска партия (НРП) и подсъдим заедно с още 414 обвиняеми, се води от Съда по тежки престъпления в затвора „Мармара" в Силиври край Истанбул, добавя изданието.

На заседанието Имамоглу е изразил възмущение от ограниченията на съда върху времето за пледоарии, отбелязва вестникът и цитира думите на Имамоглу, който е казал: „Не съм дошъл тук, за да давам показания. Излязох на трибуната, за да изложа някои от исканията си. Смятам, че трябва да изслушате констатациите ми относно процедурата за защита".

Председателят на парламентарната група на НРП Йзгюр Йозел, който е пристигнал в Силиври специално, за да проследи съдебното заседание, е заявил: „С голяма тъга наблюдавах как се възпрепятства защитата на адвокатите", цитира думите му „Сьозджу".

Вестникът припомня, че обвиняемите по делото чакат вече почти четири месеца за своите пледоарии, а сега съдът ограничава времето за изказвания на адвокатите им, което е предизвикало реакцията и на Йозел.

„Това е прекалено. Да се ограничава по такъв начин едно толкова свещено право като правото на защита! Къде се е виждало съдията да решава кога един адвокат да приключи защитата си. Прокуратурата иска наказание от 2400 години затвор, има безброй обвинения. Докато чакаме правото на защита по всички тях, от година и половина ставаме свидетели на медийни изяви, пълни с клевети. Тук и сега е мястото, където г-н Екрем ще отговори на всички и ще докаже невинността си", цитира думите му изданието.

Вестникът цитира и изказването на адвоката на един от другите подсъдими Нергис Индже, който в пледоарията си припомня текста на песента на Ленард Коен „Everybody Knows" („Всички знаят") с думите: „Всички знаят, че корабът потъва, всички знаят, че капитанът лъже, и всички знаят, че хвърлените зарове са измамни".

Екрем Имамоглу беше арестуван от властите и хвърлен в затвора в Силиври през март 2025, а делото срещу него и останалите подсъдими започна през ноември миналата година.