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Двама българи глобени 2000 евро за пожар в парцел в Кавала

Тони Маскръчка

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Двама българи глобени 2000 евро за пожар в парцел в Кавала.

Двама българи са задържани, а след това и глобени за предизвикване на малък пожар в парцел край Кавала, съобщават гръцките медии.

Екипите за разследване на палежи задържаха две лица след пожар, избухнал във вторник сутринта в парцел в местността „Акротири", в Палио Цифлики, община Кавала.
Това са двама чужденци, български граждани на възраст 48 и 50 години, които са арестувани в рамките на незабавното производство като отговорни за причиняване на пожар по небрежност. Наложена им е административна глоба в размер на 2019,37 евро, в съответствие с приложимото законодателство.

Предварителното разследване установи, че пожарът е възникнал по време на извършване на огнева работа в парцела.

От началото на годината досега са наложени общо 528 административни глоби на обща стойност 667 404,85 евро за причиняване на пожари. От тях 156 (92,31%) се отнасят за пожари, причинени по небрежност, а 13 (7,69%) - по умисъл.

Двама българи глобени 2000 евро за пожар в парцел в Кавала.

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