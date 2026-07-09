Жега и горски пожари подпалиха Южна Европа (Графика)

Франция, Испания, Португалия и Гърция преживяват най-тежките жеги в цяла Европа. Там бушуват горски пожари, които засегнаха популярни туристически дестинации и дори прекъснаха колоездачното състезание “Тур дьо Франс”. Хиляди бяха евакуирани. Край френския Перпинян 10 000 души са напуснали над 20 градове и села близо до испанската граница, където са изпепелени около 4600 хектара. Синоптици прогнозират близо 40°C в голяма част от региона тази седмица.

