НАТО засилва отбраната си с нови военни поръчки за над 50 млрд. долара

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Подкрепата за Украйна се разширява до 70 млрд. евро

Съюзниците потвърдиха член 5 и отправиха послание към Иран

Лидерите на НАТО в сряда обявиха нови поръчки в областта на отбраната поръчки на стойност над 50 милиарда долара по време на срещата на върха в Анкара. Така засилват усилията за укрепване на военните способности на Алианса в отговор на дългосрочната заплаха, която според тях представлява Русия, както и на продължаващата заплаха от тероризъм.

В съвместна декларация съюзниците поеха ангажимент и за разширяване на производствения капацитет в отбранителната сфера, ускоряване на иновациите с партньори от индустрията и премахване на пречките пред търговията с отбранителна техника между държавите членки.

Мерките надграждат увеличените военни инвестиции в целия Алианс, като европейските съюзници и Канада са увеличили разходите си за основни отбранителни нужди с над 139 милиарда долара през 2025 г., пише turkiyetoday.

НАТО потвърди отново подкрепата си за Украйна, определяйки страната като принос към сигурността на евроатлантическото пространство и обещавайки 70 милиарда евро (79,9 млрд. долара) за военна техника, помощ и обучение през 2026 г.

Държавите членки на Алианса поеха ангажимент да запазят поне същото ниво на военна подкрепа и през 2027 г., като приветстваха решението на Европейския съюз да осигури многогодишно финансиране за Киев чрез заема за подкрепа на Украйна.

Лидерите подчертаха, че европейските съюзници и Канада, заедно със Съединените щати, поемат по-голяма отговорност за колективната отбрана на Алианса, докато НАТО продължава да модернизира своята военна позиция.

В декларацията се посочват планове за инвестиции в способности за далечни високоточни удари, интегрирана противовъздушна и противоракетна отбрана, безпилотни системи, разузнавателни средства и модерни технологии.

Документът включва и ангажимент за разработване на оперативно съвместима трансатлантическа облачна система за водене на бойни действия, както и използване на модели с изкуствен интелект за укрепване на военните операции.

Лидерите отново потвърдиха ангажимента на НАТО към колективната отбрана съгласно член 5 от Вашингтонския договор, като повториха принципа, че „нападение срещу един е нападение срещу всички".

В декларацията се подчертава и ангажиментът на НАТО да поддържа цялостен подход към възпирането и отбраната, като разширява военните си способности по суша, море, въздух, космос и киберпространство.

Документът разглежда и развитието на ситуацията в Близкия изток, като посочва, че Иран „никога не трябва да притежава ядрено оръжие", и призовава Техеран да зачита напълно свободата на корабоплаването в Ормузкия проток.

Срещата на върха приключи с благодарности към Турция за домакинството и с потвърждение на решимостта на лидерите да укрепят трансатлантическото отбранително сътрудничество чрез увеличаване на инвестициите, разширяване на индустриалния капацитет и по-тясна координация между съюзниците.