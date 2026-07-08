Съд във Великобритания: Използването на думата "цветнокож" не е расистко

Описването на човек като "цветнокож" (coloured на английски) не представлява расизъм, дори ако думата обижда хора от расови малцинства, постанови съд по трудови спорове.

Трибунал във Великобритания заключи, че макар терминът да е „широко считан за остарял" и потенциално „обиден", той не е расистки, когато е използван еднократно просто като описание на човек от етническо малцинство, пише "Дейли мейл".

Решението е по дело, заведено от служителката със смесен произход Ейми Рийвс, която чула свой колега да описва двама души като цветнокожи по време на работа в офиса.

След като не било предприето действие срещу коментара, тя заявила, че е станала жертва на дискриминация и расистки тормоз. Трудовият трибунал обаче постановил, че колегата ѝ „не е имал намерение" думата да бъде „обидна".

Съдът решил, че Рийвс не е била жертва на тормоз и че не е било „разумно" тя да бъде „разстроена" от употребата на думата, въпреки че признава, че терминът може да бъде „обиден".

Ейми Рийвс, която е с британски и ямайски произход, е работила като търговски администратор в строителната и жилищната компания Киър Груп в Шефилд, графство Йоркшир, от ноември 2024 г.

Тя разказала, че още в първия си работен ден колега описал един от наемателите на компанията като „малка стара чернокожа жена".

На следващия ден Рийвс изпратила съобщение до неназован човек, в което написала: „Вчера в офиса имаше някои дискриминационни коментари, които ме притесниха и не съм сигурна как да подходя към това. Не съм разстроена, защото мисля, че хората просто трябва да бъдат по-добре образовани (това е 100% бял британски офис)."

През март 2025 г. Рийвс заявила, че ръководителят на проект във фирмата, Уейн Пашли, е казал, че отвън има две цветнокожи дами, когато описвал две жени, стоящи пред офиса.

Тя твърди, че Пашли бил „видимо стреснат", когато разбрал, че тя го е чула, и допълнила, че намира този език за обиден и разстройващ.

Терминът цветнокож (coloured) исторически е използван за описание на хора от африкански произход по време на периоди на расова сегрегация в САЩ и днес често се смята за спорен и понякога расистки.

През 2015 г. актьорът BБенедикт Къмбърбадж ("Доктор Стрейдж") беше подложен на критики за използването на думата, а някои коментатори дори призоваха употребата ѝ да бъде криминализирана.

След случката в офиса Рийвс подала сигнал до своя ръководител, заявявайки, че „расовата дискриминация" е нещо, с което ѝ е трудно да се справи на работното място.

„Служители на обекта са казвали „две цветнокожи дами", „стари чернокожи дами" и често са се смеели на нефамилни имена, които не са английски". Това ме кара да се чувствам много неудобно и като човек, който не е на мястото си. Чудя се дали можете да обърнете внимание на тези проблеми?", пише тя.

Ръководителят предложил да разговаря с колегите няколко дни по-късно, като обяснил, че е пропуснал съобщението ѝ. Рийвс обаче му казала да не го прави, защото дотогава вече била „уредила напрежението в офиса" и не искала да го създава отново.

Тя все пак му казала, че лично предпочита хората да не използват думата „чернокож", дори когато тя се използва само описателно, макар да признала, че много хора от расови малцинства нямат проблем с това.

След този разговор Рийвс заявила, че продължила да изпитва „дискриминационно поведение, микроагресия и модел на изключване", след което подала официална жалба в компанията през май 2025 г.

Тя поискала да работи „100% дистанционно", докато случаят бъде разгледан, и излязла в болничен заради стрес през същия месец.

Останала в отпуск по болест до юли, когато напуснала компанията незабавно, посочвайки като причина „неуспеха на Киър да я защити от дискриминация".

Жалбата ѝ била разгледана в нейно отсъствие, но исканията ѝ не били уважени, когато проверката приключила през октомври 2025 г. Междувременно тя вече била завела дело пред трудовия трибунал в Шефилд.

Оплакванията ѝ за тормоз на расова основа, ответни действия и пряка расова дискриминация били отхвърлени от съдията по трудови спорове Кърсти Еър, въпреки че тя признала, че думата „coloured" е „неблагоприятен коментар с расова окраска".

Относно употребата на думата съдията заявила:

„В началото на март 2025 г. Уейн Пашли е използвал думите „две цветнокожи дами отвън" и е бил видимо стреснат, когато е видял, че (Рийвс) е наблизо.

Ние установихме, че г-н Пашли действително е използвал тези думи (...) и нямаме съмнение, че употребата на думата цветнокож е свързана с расата, тъй като цветът на кожата попада в определението за раса.

Също така установихме, че използвайки думата цветнокож г-н Пашли не е имал намерение да наруши достойнството на (Рийвс) или да създаде заплашителна, враждебна, унизителна или обидна среда за нея.

Вместо това той е използвал думите, за да опише жени, които са били отвън пред офиса.

Следователно разгледахме дали коментарът е имал такъв ефект върху (Рийвс) и дали при обстоятелствата е било разумно той да доведе до такава реакция.

Приемаме, че Рийвс действително е била разстроена от коментара и че той е имал такъв ефект върху нея.

Смятаме обаче, че при всички обстоятелства не е било разумно този коментар да доведе до такава реакция.

Това е бил еднократен коментар, който не е бил насочен към (Рийвс), а е използван за описание на двама души.

Думата е била използвана като описание. Приемаме, че тя обикновено се смята за остаряла и може да бъде обидна.

Но вземаме предвид и становището от друго дело, че „не всеки неблагоприятен коментар или поведение с расова окраска представлява нарушение на достойнството на даден човек"."

След решението Рийвс заявила: „Честно казано, цялото нещо ме обърка. Бях наречена чувствителна, защото посочих расистко поведение на служители. Искам да обжалвам решението, но честно казано не мисля, че нервната ми система може да понесе това. Съдебната система сериозно ме провали в този ден. Това просто няма смисъл."