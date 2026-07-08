Намериха жена и двете й деца мъртви в дома им за 1,5 млн. евро, искала развод с мъжа си

Жена, намерена мъртва заедно с двете си дъщери в семейния им дом за 1,3 млн. паунда (около 1 524 373,50 евро), е искала развод от съпруга си, който е заподозрян за убийството им.

42-годишната Зандиле Тшума е искала да се раздели с 45-годишния Ндодана Мкханйиси Тшума, известен също като Марк, преди да бъде убита в дома им в Бедфорд заедно с децата им – 15-годишната Натали и петгодишната Нала. 45-годишния Ндодана Мкханйиси Тшума СНИМКА: X/@daddyhope

Марк, който е издирван от полицията, е напуснал Великобритания и е заминал за Зимбабве в събота. Той е бил заснет от охранителни камери на летище „Хийтроу", пише "Дейли мейл".

Старшият IT мениджър със заплата около 100 000 паунда годишно е бил видян облечен в черно, със син пуловер и смарт часовник. Той е носел бутилки с кола и вода, бордна карта и е бутал куфар, докато преминавал през електронната проверка на летището.

Приятели разкриха, че двамата съпрузи са били в процес на развод и наскоро са направили оценка на луксозния си дом, за да го продадат и да поемат по отделни пътища.

Марк е казвал на свои близки, че не иска развод, защото не можел да живее без Зандиле и децата им.

„Те имаха проблеми в брака от доста време. Връзката им се беше разпаднала и Зандиле вече беше стигнала до момента, в който ѝ беше достатъчно. Тя беше страхотна майка и съпруга, а много от проблемите се дължаха на контролиращото поведение на Марк.", разказва приятел на двойката.

„Бракът им беше приключил и Зандиле искаше да продължи напред без Марк. Тя беше много интелигентна жена, работеше в сферата на финансите и технологиите и беше напълно способна да изгради нов живот за себе си и момичетата.", допълва друг близък на семейството.

„Ужасно болезнено е това, което се случи, и всички сме съкрушени. Зандиле очакваше бъдещето с надежда и всички много ще ни липсва", казва още той.

Друг човек от Зимбабве, който твърди, че е бил приятел на IT специалиста, написал в социалните мрежи: „Той преминаваше през развод. Казах му да я остави да си тръгне, но той не можеше."

Разделената двойка се появила заедно на училищно спортно събитие в петък – само ден преди Марк да избяга в Зимбабве.

„Извършваме множество действия в рамките на това бързо развиващо се и сложно разследване. Знаем, че Марк Тшума е напуснал страната в събота и се смята, че в момента се намира в Зимбабве. Работим спешно, за да го открием и задържим, и отправяме директен апел към него да се предаде. Марк, нанесени са немислими вреди на хората около теб, а това остави твоите роднини и приятели напълно опустошени. Наказателното разследване няма граници. Работим активно с национални и международни служби, за да използваме всички възможности за откриването ти. Моля те, постъпи правилно, върни се и се предай на местните власти", заяви инспектор Лий Мартин от полицията в Бедфордшир.

Полицията заяви, че мислите им са със Зандиле, Натали и Нала, както и с всички техни близки.

Децата на семейството са посещавали частни училища в района. Натали е била ученичка в частното училище Bedford Girls' School, където таксата е около 20 000 паунда годишно, а Нала вероятно е посещавала Pilgrims Pre-Preparatory School.

Зандиле е била успешен директор, специализиращ във финансови престъпления, разследвания на измами и борба с изпирането на пари.

42-годишната жена е работила в международния банков и консултантски сектор за компании като Barclays и KPMG и е била заместник-председател на Female Fraud Forum.

Тя е учила в Midlands State University в Гверу, Зимбабве, а по-късно е работила в Танзания, преди семейството да се премести в Бедфорд през 2011 г.

Тшума е учил „Управленски информационни системи" в Solusi University, преди да завърши бакалавърска степен по компютърни науки в University of Plymouth. По-късно е получил диплома по „Анализ и дизайн на бизнес системи" в Лондон. Тшума се описва като „ориентиран към резултатите и енергичен IT лидер".

Полицията в Бедфордшир определи разследването като „изключително сложно" и е изпратила специализирани екипи.

Помощник главният полицейски инспектор Джон Мърфи заяви:„Това е дълбоко тревожен инцидент, при който се смята, че майка и двете ѝ деца са били убити. Нашите мисли са преди всичко с всички засегнати. Това е началният етап на изключително сложно разследване. Осигуряваме всички необходими ресурси, за да установим точно какво се е случило и да открием отговорния човек."

Семейството е било с произход от Зимбабве.

Съсед, който е живял до тях две години, ги описва като „прилични хора" и „доста заможни".

„Имаха БМВ Серия 5, което често виждах да почистват. Той трябва да е имал добра работа, за да може да си позволи това и да купи къщата, която беше ремонтирана през последните години. Самостоятелната къща, закупена преди две години за 1,3 млн. паунда от Тшума, има плувен басейн, четири спални и четири бани", разказа той.

Полицията допълни, че няма данни за по-широка опасност за обществото, но ще увеличи присъствието си в района, за да подкрепи разследването и да успокои жителите.

Гражданите са призовани да не спекулират за случилото се и да уважават личното пространство на жертвите.

Всеки, който разполага с информация за случая или е забелязал подозрителна дейност около улица Carnoustie Drive, е помолен да се свърже с полицията.