Тръмп дава на Украйна да прави ракети "Пейтриът", Радев обеща на Киев помощ според възможностите ни (Обзор)

НАТО обяви 70 млрд. за Зеленски - парите отиват за военно оборудване, помощ и обучение

България ще продължи да подкрепя Украйна, но в рамките на възможностите на страната ни. Това заяви от Анкара премиерът Румен Радев, който представлява България на двудневната среща на върха на НАТО в турската столица.

Радев обясни, че редица български правителства досега са подкрепили системно и всестранно Украйна както финансово, така и с медицинска, хуманитарна и военна помощ. Но допълни: “Всички български политици, които най-много обещаваха финансова подкрепа за Украйна, направиха много малко за развитие на нашата икономика и за осигуряване на средства в нашия бюджет”.

“България ще подкрепя финансово Украйна в рамките на нашите възможности, без това, разбира се, да влияе върху социалните разходи и

трябва да отчитаме големия дефицит, който ни завещаха предишните управления”,

уточни Радев.

В рамките на срещата на върха премиерът ни проведе разговор с украинския президент Володимир Зеленски, като основен момент в дискусията било сътрудничеството между София и Киев в енергетиката и енергийните доставки, включително природен газ, съобщиха от Министерския съвет. Двамата обсъдили още диверсификацията и действията по изграждането на нови енергийни коридори към Европа.

След разговора с Радев Зеленски посочи, че това е “важна среща за двустранното сътрудничество” с България. Украинецът отбеляза, че София и Киев се нуждаят от силни връзки. Зеленски смята, че “заедно можем да постигнем много, особено в областта на втечнения природен газ (LNG)”.

Украинският президент подчерта, че зависимостта на Европа от руските енергийни ресурси намалява и е важно “партньорите да разполагат с алтернативи”. И допълни, че с Радев обсъдили и действията на България за поддържането на сигурността в Черно море. “Договорихме се, че нашите екипи ще поддържат връзка. Поканих министър-председателя в Украйна”, каза още Зеленски.

Зеленски и Тръмп в Анкара СНИМКА: РОЙТЕРС

Според Радев срещата на върха в Анкара се провежда във “важен момент на дълбока трансформация на алианса, който отразява необходимостта и амбицията на европейските страни членки да засилят своя принос в общите отбранителни способности” на НАТО. И отбеляза, че конфликтите в съседство, особено в Украйна и в Близкия изток, “ясно показват на европейските държави, че гарантирането на сигурността на техните граждани е неотменима отговорност, която изисква системни усилия”.

Във връзка с Черноморския регион Радев подчерта, че

България се превръща във важен фактор на стабилност

И допълни, че е необходимо страната ни да развива собствения си национален отбранителен капацитет.

Премиерът ни засегна и темата за повишаването на разходите за отбрана: “Постигането на целта на НАТО за 5% от БВП за отбрана за нас означава развитие не само на класическите отбранителни способности, но и инвестиции в инфраструктура, в свързаност, в дигитална устойчивост и киберсигурност”.

По време на срещата на върха в Анкара в сряда страните от НАТО приеха декларация, като една от най-важните е свързана с ангажимента за Украйна, а именно предоставянето на 70 млрд. евро през 2026 г.

Държавите от алианса отбелязват: “Съюзниците обещават 70 млрд. евро военно оборудване, помощ и обучение за Украйна и потвърждават суверенните си ангажименти за поддържане на поне еквивалентни нива през 2027 г.”. Това значи общо 140 млрд. евро за две години.

По време на разговора между Зеленски и Доналд Тръмп в Анкара американецът заяви, че САЩ са готови да дадат на Украйна и на други европейски страни

лиценза за производството на ракети “Пейтриът”

Оръжията са особено важни за Киев, който от поне половин година искаше Вашингтон да предостави лиценза, но досега Тръмп отказваше. “Ще им покажем как да ги направят”, отбеляза републиканецът, обяснявайки, че системите прехващачи са доста сложни. Тръмп обаче изрази увереност, че Киев бързо ще се научат да ги произвеждат. Той призна и това, че украинската армия е спец, когато става дума за дронове, и дори каза, че е възможно САЩ да закупят дронове от Украйна.

Във връзка с гаранциите за сигурност Тръмп посочи, че е готов да предостави такива на Украйна, за да “бъдат спасени човешки животи”. Запитан дали би бил готов да затвори небето над Украйна като част от гаранциите за сигурност, американският президент заяви: “Ако е необходимо, да”.

За това дали би пътувал до Украйна, Тръмп посочи: “Бих предпочел да го направя, когато войната свърши”. И се пошегува, че агентите от “Сикрет сървис” не биха били много щастливи от подобна визита, допълвайки, че

ще отиде в “красивия Киев” в подходящ момент.