Заради трусовете: Венецуела настоя за освобождаване на замразените й активи в чужбина

Венецуела настоя за освобождаването на активите ѝ, замразени в чужбина по силата на наложените ѝ санкции. Страната заяви, че възнамерява да използва средствата за възстановяване, след като двойното земетресение на 24 юни отне живота на повече от 3600 души и нанесе щети на стотици сгради, предаде Франс прес, цитирана от БТА.

"Отправяме призив към всички държави, които все още блокират средства на Венецуела, за да пристъпим към план за освобождаването им, за да ги използваме за възстановяването на страната", заяви венецуелският министър на външните работи Иван Хил по време на видеоконферентна среща, организирана от Службата на ООН за координация на хуманитарните въпроси.

Том Флетчър, ръководителят на Службата на ООН по хуманитарни въпроси и координатор на спешната хуманитарна помощ, се намира в момента във Венецуела за среща с властите.

2954 души са загиналите при двойното земетресение, което разтърси Венецуела на 24 юни.

Досега има 16 592 ранени, а повече от 16 хиляди души са останали без дом, а 856 са понесли материални щети.

Земетресенията бяха с магнитуд 7.2 и 7.5.

Осем дни след трусовете международни екипи извършиха едно от най-великите спасявания в историята, изваждайки жив 43-годишния охранител Ернан Алберто Гил Флорес. Той е оцелял 120 часа в кабината си в мазето на срутен търговски център, където се е образувал въздушен джоб. Спасителите са го поддържали жив дни наред с кислород и вода през маркучи, докато изкопаят тунели през 140 тона бетон. Няколко дни по-рано, на шестия ден след труса, в Ла Гуаира беше извадено живо 3-годишно момченце. В друг случай американски екипи успяха да спасят 9-месечно момиченце и неговата майка с минимални наранявания.