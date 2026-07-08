Тръмп сложи край на мира с Иран, спира да търгува с Испания (Обзор)

Американският президент Доналд Тръмп обяви края на примирието с Иран на срещата на върха на НАТО в Анкара. Седнал редом до генералния секретар на алианса Марк Рюте, републиканецът нарече ръководството на ислямската република “боклуци” и “болни хора”.

В късните часове между вторник и сряда САЩ нанесоха удари по над 80 ирански цели около Ормузкия проток и отново задействаха срещу Техеран икономическите санкции за износ на петрол.

“Те са болни хора. Водени са от болни хора и са жестоки, насилствени хора. И ако имаха ядрено оръжие, щяха да го използват. Що се отнася до мен, всичко е свършено”, заяви републиканецът. Въпреки това той подчерта, че американският екип от преговарящи за мир има желание да продължи диалога с Иран.

На свой ред председателят на иранския парламент Мохамад Багер Калибаф обвини САЩ в неспазване на примирието чрез нарушаването на иранските правомощия в Ормузкия проток. Малко след това високопоставеният ирански депутат Ебрахим Азизи заяви, че няма друга алтернатива, освен да се признае новият ред в протока, който бил наложен от Иран.

Тръмп не си спести острите коментари и заплахи към собствените си съюзници от НАТО. Той заяви, че е много разочарован от алианса, и се оплака, че членовете не искат да помогнат в борбата срещу най-големия спонсор на тероризма. По думите му това бил именно Иран.

“Плащаме много, прекалено много. Милиарди и милиарди долари. Това е несправедливо, ние ги защитаваме, но те не са до нас, когато ни потрябват”, оплака се Тръмп.

Американският президент не се въздържа да не възобнови претенциите си към Гренландия. Той обясни, че северният датски автономен остров е голям проблем за САЩ.

“Той е много важен за нас, Дания няма нужда от него”, посочи президентът.

По-рано премиерката на скандинавското кралство Мете Фредериксен заяви категорично, че Копенхаген ще защитава всеки сантиметър от собствената си територия и че Гренландия не е за продан.

Тръмп отприщи гнева си и към Мадрид, който продължава да не спазва изискването да инвестира 3,5% от БВП-то си в отбраната.

“Испания не се съгласява с нищо и не бива да я подкрепяте. Не искам да правя никакви търговски сделки с тях, ясно ли е?”, заяви републиканецът. После се обърна към своя министър на финансите Скот Бесент, който му отговори с думите: “Да, господине". Така символично или не, Тръмп спря търговията с пиренейската държава.

В Анкара Доналд Тръмп нарече италианската премиерка Джорджия Мелони мил човек, но я критикува за това, че не е оказала помощ в конфликта с Иран. Тя някога беше считана за близък съюзник на Тръмп, но отношенията им се влошиха миналия месец, когато той заяви, че тя го е “молила” да се снима с нея по време на срещата на Г-7 във Франция.

Тя отрече твърдението и го обвини, че си е измислил историята. По време на общата снимка на лидерите на НАТО в Анкара изглежда, че Тръмп подмина Мелони, без изобщо да я поздрави.

