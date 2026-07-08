Доналд Тръмп: Срещата на НАТО беше успешна, благодаря ти Марк Рюте

Ние произвеждаме най-доброто оборудване в света - Patriots, Tomahawks и всичко останало, което притежаваме, се счита за най-доброто и всеки го иска. Това заяви американският президент Доналд Тръмп след края на срещата на лидерите на НАТО в Анкара.

Той определи събитието като изключително успешно и подчерта силната сплотеност между участниците, като изрази специална благодарност към генералния секретар Марк Рюте.

"Казах на генералният секретар: "Марк жалко, че пресата не можа да види какво се случва в тази зала". В тази зала имаше любов, която беше великолепна. Така че това беше изключително успешна среща на върха. И отново искам да благодаря на президента Ердоган от Турция и на всички тези президенти и премиери, които бяха от НАТО, от страните от НАТО, и по-специално трябва да благодарим на генералния секретар Марк Рюте за фантастичната работа, която свърши. Той наистина организира нещо невероятно - той просто е обединител", разказа президентът.

По време на изказването си републиканецът акцентира върху превъзходството на американската отбранителна индустрия и сподели, че големи компании като Lockheed Martin, Raytheon и Boeing изграждат нови заводи, за да отговорят на огромното търсене.

"Бих искал да произвеждаме по-бързо, защото бихме могли да продадем толкова, колкото можем да направим, каза Тръмп.

Той поясни, че европейските държави и Канада изразходват значителни средства именно за оборудване, произведено в САЩ, което подкрепя хиляди американски работни места. Подчерта, че целта му е драстично съкращаване на времето за чакане за доставка на оръжие.

Президентът обърна внимание и на икономическото състояние на САЩ, като заяви, че страната преминава през безпрецедентен период на растеж и инвестиции, какъвто не е виждан никъде другаде по света. Според него в момента в страната работят най-много хора в нейната история.

"Имаме 19,2 трилиона, не милиарда, не милиона, а трилиона с „Т", които са инвестирани в заводи и оборудване, които се изграждат в цялата страна", заяви Тръмп.

Той обвърза този успех със своята тарифна политика, като посочи, че наложените мита принуждават компаниите да преместват производството си на американска земя. Като конкретен пример Тръмп даде решението на Toyota да премести производството си от Мексико в Тексас, за да избегне 25-процентните мита.

Републиканецът допълни, че подобна тенденция се наблюдава и при фармацевтичните компании и производителите на чипове. Накрая той засегна темата за изкуствения интелект (AI), подчертавайки, че САЩ водят пред Китай в тази област, но индустрията се нуждае от огромни количества енергия.

"Те се нуждаят само като индустрия от повече енергия, отколкото цялата страна произвежда в момента, което е невероятно. Вземете цялата енергия, която САЩ произвеждат, и тази една индустрия се нуждае от повече от това", обясни Тръмп.