Тръмп: САЩ ще удари Иран още в сряда вечер

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

САЩ планират нови удари срещу Иран още в сряда вечерта и може да се опитат да превземат остров Харк, заяви президентът Доналд Тръмп по-рано през деня в края на годишната среща на върха на лидерите на НАТО.

Иранските лидери „се държат много лошо, както правят вече 47 години, и ние ги ударихме тежко снощи", каза Тръмп. „Ще му дам малко предупреждение. Ще ги ударим силно тази нощ, но ще видим как ще се развият нещата", каза Тръмп, цитиран от "Политико".

Тръмп заяви, че САЩ вече са нанесли удари по някои цели на иранския остров Харк във вторник – основният център за износ на петрол на страната, въпреки че официалните изявления на Пентагона не споменават подобна атака.

Коментарите на президента – направени малко след като той заяви, че според него примирието с Иран „е приключило" – са най-конкретният знак за пълно възобновяване на военните операции, след като Тръмп е загубил търпение заради бавните преговори.

Пентагонът е нанесъл удари по ирански военни обекти през нощта в отговор на атаките на Техеран срещу кораби, опитващи се да преминат през Ормузкия проток.

Думите на Тръмп представляват рязък обрат спрямо позицията му само ден по-рано, когато той намекна, че иранските лидери са станали по-разумни, преди в сряда да ги нарече „откачени". Той даде знак, че САЩ могат да приключат войната и без мирно споразумение, защото „това е по-лесно".

„Няма нищо, което те могат да направят по въпроса, но аз казах: не удряйте тръбопроводите, ударете всичко останало, а те ги удариха", каза той, визирайки петролните тръбопроводи на остров Харк. „Може да ги ударят отново тази нощ."

Сред обсъжданите варианти е и възобновяване на блокадата срещу ирански кораби в протока – жизненоважен морски път, през който преминават около 20% от световните петролни доставки.

Заплахите на президента идват след серия от ирански атаки срещу търговски кораби в този коридор.

Въпреки заканите си за увеличаване на ударите, Тръмп е разрешил на основните представители на Белия дом, водещи преговорите с Иран – вицепрезидента Джей Ди Ванс, Стив Уиткоф и Джаред Къшнър – да продължат дипломатическите разговори.

„Целият ми живот е свързан със сделки. Не виждам това, не го виждам с тях", каза Тръмп. „Възможно е да има голяма атака и тя да унищожи много неща. Ние не унищожаваме нищо малко – ние унищожаваме много."

Тръмп многократно изрази силно раздразнение, че Техеран не е водил преговорите добросъвестно. Разговорите, които се провеждат на различни места между Швейцария и Пакистан от март насам, не са довели до пробив.

„Постигнахме много напредък, а те излизат от стаята", каза той. „Говорим, сякаш сме се разбрали за всичко, а след това те отиват и правят пресконференция и казват, че никога дори не сме разговаряли."

В последваща пресконференция Тръмп изрази увереност, че американската икономика може да понесе възобновяване на военните действия с Иран.

„Ако ударим Иран, петролът ще поскъпне малко, няма проблем. Знаете какво правим – ние го освобождаваме от ядрената заплаха. Ние премахваме ядрената програма на Иран, те няма да имат ядрено оръжие", каза той.

По-рано днес американският президент Доналд Тръмп заяви, че "примирието е приключило" след поредната размяна на удари. Двете страни подписаха меморандум за разбирателство на 17 юни, което предвижда прекратяване на огъня за 60 дни.

"Свърши се и с временното споразумение, на базата на което се разговаря за мир, каза той пред репортери на срещата на НАТО. "Не искам да се занимавам повече с тях", продължи, говорейки за иранците.

Тръмп не обявява край на преговорите.

"Могат да разговарят", но е "загуба на време", продължи той.

"Те са измет. Те са болни хора. Те са управлявани от болни хора", заяви още американският президент по адрес на Иран.

Цените на петрола скочиха с 5%, след като Тръмп обяви края на примирието с Иран.

Международният бенчмарк Брент от Северно море скочи с 5,3% до 78,09 долара за барел, докато основният американски договор, West Texas Intermediate, се повиши с 5,4% до 74,23 долара за барел.

През изминалата нощ обаче Съединените щати атакуваха над 80 цели в Иран в отговор на ирански удари по танкери в Ормузкия проток. От своя страна

Иран нанесе удари по американски бази в Кувейт и Бахрейн. Поразени са 85 съоръжения в американски бази в двете страни от Залива, след като САЩ предприеха нови атаки срещу Иран.