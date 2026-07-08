Путин: Енергийната система на Русия остава сред най-силните в света

Руският президент Владимир Путин заяви днес, че руската енергийна система е една от най-силните в света въпреки, по думите му, опитите "на противника" да нанесе щети на икономиката, предаде Ройтерс.

Русия въведе забрана за износа на дизелово гориво и ще започне да внася горива още през юли като част от мерките за преодоляване на недостига на бензин и дизел в страната, заяви днес руският вицепремиер Александър Новак на правителствено заседание.

"Днес беше въведена забрана за износа на дизелово гориво и това ще позволи да се увеличат доставките за вътрешния пазар", каза Новак.

Той отчете, че сред руските граждани има безпокойство заради недостига на горива по бензиностанциите, пише БТА.

"Съвсем очевидно е, че противникът се стреми да нанесе щети на икономиката. Най-важното обаче е, че се стреми да създаде напрегната обстановка в обществото. Ние с вас знаем, че тази задача е неизпълнима", заяви на правителственото съвещание Путин, цитиран от ТАСС.

На 4 юли Путин подписа закон, с който Русия се опитва да увеличи предлагането на бензин на вътрешния си пазар и да намали риска от недостиг и поскъпване.

Това е на фона на острия недостиг, причинен от украинските атаки с дронове през последните месеци. Дроновете атакуваха руски петролни рафинерии и складове, което доведе до временни спирания на производството и по-малко произведени горива.

Една от основните промени предвижда въвеждането на механизъм за облагане с акциз на автомобилен бензин, произведен чрез смесване на директно дестилиран бензин с други компоненти.

Законът признава производството на високооктанов бензин чрез смесване за производство на гориво по смисъла на данъчното законодателство. Това означава, че вместо бензинът да се произвежда само чрез стандартния процес на рафиниране, законът признава и смесването на различни нефтени компоненти за официално производство на бензин. Така рафинериите получават по-голяма гъвкавост да произвеждат гориво.

На данъкоплатците, които притежават удостоверение за преработка на нефтени суровини, ще се предоставя приспадане на акциза, включително при производството на бензин чрез смесване. Производителите ще могат да намалят размера на дължимия акциз, което прави производството на бензин по-евтино и по-изгодно.

Законът разширява и възможностите на петролните рафинерии, сключили споразумения за модернизация на производствените мощности, да изпълнят инвестиционните си ангажименти. Крайният срок за въвеждане в експлоатация на оборудване се удължава до 31 декември 2026 г., а минималният размер на инвестициите се увеличава от 60 млрд. на 100 млрд. рубли.

Промените включват и корекции в механизма за компенсации при продажбата на бензин на руския пазар, включително за горива, произведени в държави от Евразийския икономически съюз и извън него. Новите разпоредби влизат в сила от днес и се прилагат със задна дата за правоотношения, възникнали от 1 юни 2026 г.

Данъчните промени сами по себе си не увеличават физически производството, но могат да направят производството и продажбата на бензин по-икономически изгодни за рафинериите. Това е един от инструментите, с които държавата се стреми да поддържа стабилни доставки и цени на горивата.

През последните седмици на много бензиностанции в Русия се образуват дълги опашки, особено в региони с недостиг на доставки. В някои райони има временни ограничения за количеството гориво, което може да се купи, а отделни бензиностанции остават без бензин или дизел.