Осем ирански войници загинаха при последните удари на САЩ

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Осем членове на иранските въоръжени сили са загинали при последните американски удари срещу Иран, съобщи днес иранската държавна телевизия, цитирана от Франс прес.

"Вследствие на престъпната агресия, извършена тази сутрин от американската терористична армия срещу райони в южната част на Иран, осем смели членове на военновъздушните и военноморските сили на Армията на Ислямската република Иран в Бандар Абас и Бушехр загинаха като мъченици под вражеските снаряди, докато защитаваха ислямската родина", предаде телевизията, пише БТА.

По-рано американските въоръжени сили нанесоха нови удари срещу Иран, часове след като три търговски кораба бяха атакувани в Ормузкия проток.

След това американският президент Доналд Тръмп заяви, че "примирието е приключило" след поредната размяна на удари. Двете страни подписаха меморандум за разбирателство на 17 юни, което предвижда прекратяване на огъня за 60 дни.

"Свърши се и с временното споразумение, на базата на което се разговаря за мир, каза той пред репортери на срещата на НАТО. "Не искам да се занимавам повече с тях", продължи, говорейки за иранците.

Тръмп не обявява край на преговорите. "Могат да разговарят", но е "загуба на време", продължи той

"Те са измет. Те са болни хора. Те са управлявани от болни хора", заяви още американският президент по адрес на Иран.

Цените на петрола скочиха с 5%, след като Тръмп обяви края на примирието с Иран.

Международният бенчмарк Брент от Северно море скочи с 5,3% до 78,09 долара за барел, докато основният американски договор, West Texas Intermediate, се повиши с 5,4% до 74,23 долара за барел.

През изминалата нощ обаче Съединените щати атакуваха над 80 цели в Иран в отговор на ирански удари по танкери в Ормузкия проток. От своя страна. Иран нанесе удари по американски бази в Кувейт и Бахрейн. Поразени са 85 съоръжения в американски бази в двете страни от Залива, след като САЩ предприеха нови атаки срещу Иран.