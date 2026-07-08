Ердоган: Думите на Нетаняху и Мицотакис за самолетите F-35 нямат място в моя свят

И двете изявления нямат място в моя свят, защото е ясно в какви води плава Нетаняху. Мицотакис не трябваше да прави тази грешка, защото когато той купи военна техника за Гърция, не го питахме защо го прави, той ни е съсед. Турция и без това я произвежда. Наред с това има и право да купува. Обсъждаме това с различни държави и взимаме решенията си спрямо това. Това заяви турският президент Реджеп Тайип Ердоган в коментар за позициите, с които израелският премиер Бенямин Нетаняху и гръцкият премиер Кириякос Мицотакис изразиха несъгласие относно възможността Турция отново да бъде върната в програмата за самолети F-35. Ердоган заяви, че и двете изказвания нямат място в неговия живот.

Продажбата на американски изтребители F-35 на Турция би "разрушила" баланса на силите в Близкия изток, заяви израелският премиер Бенямин Нетаняху. Мицотакис от своя страна подчерта, че Алиансът трябва да се основава на фундаменталния принцип на добросъседските отношения. Гърция продължава да е изправена пред „открита заплаха от война" от страна на Турция, ако Атина упражни правото си да разшири териториалните си води, добави той като коментар на новината, съобщена от президента Доналд Тръмп, че Турция отново ще може да купува самолети F-35.

Ердоган обаче не отговори конкретно какво точно му е казал Доналд Тръмп по този въпрос и какво възнамерява да прави Турция с руските системи за противовъздушна отбрана С-400, които доведоха до налагането на санкции срещу Анкара, пише БТА.

„Продължавайте да ме следвате", каза Ердоган в отговор на въпроса.

Той изрази надежда, че когато дойдат самолетите, светът ще си каче: Америка удържа на думата си.

Турският президент коментира след срещата на върха на НАТО, че в Анкара са поставени основите на по-силно НАТО, в което европейските съюзници поемат повече отговорности, имат по-силни армии и си разпределят отговорността.

Според него присъствието на всички лидери на 32-те страни в Алианса показва уважението към Турция. Той каза, че за него е било изключително ценно това, че Тръмп отново е подчертал силното приятелство между тях.

По отношение на срещата на върха и основните теми, които бяха обсъждани от съюзниците в Алианса Ердоган заяви, че Турция е готова да поеме повече отговорности в рамките на Алианса. Турският президента изтъкна факта, че Турция има по-добре развита отбранителна индустрия от други съюзници.

„Колкото до някои пречки за търговия с отбранителната индустрия, които все още продължават, те трябва да бъдат вдигнати. Направих така, че това да бъде подчертано по време на срещата на върха", заяви Ердоган.

Той е нарече войната между Русия и Украйна „месомелачка", в която всеки месец десетки хиляди души умират и отново изрази готовност Турция да бъде домакин на мирни преговори между Украйна и Русия.

Ердоган каза също, че на среща с европейските лидери тази вечер той отново ще ги призове "да открехнат вратата към ЕС".

Вчера президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че Вашингтон ще отмени санкциите срещу Турция, наложени по закона CAATSA, и ще разгледа възможността страната да бъде възстановена като участник в програмата за изтребителите F-35. Това стана по време на съвместна пресконференция с турския президент Реджеп Тайип Ердоган в Президентския комплекс в Анкара преди двустранната им среща в рамките на срещата на върха на НАТО.

„Вярвам, че тази среща на лидерите ще доведе до благоприятно решение по въпроса с F-35", заяви турският президент. Той добави, че Тръмп по-рано е обещал доставката на пет изтребителя F-35 и винаги е спазвал думата си.

Турският президент добави, че въпросът с F-35 не е нов за Турция и се обсъжда със Съединените щати от години.

„Ще вземем решение по въпроса с F-35. Отношенията ни в момента са много добри", заяви Тръмп пред журналисти в отговор на въпрос за програмата, като определи Анкара като „много по-лоялна от други държави".

По отношение на санкциите, наложени съгласно Закона за противодействие на противниците на Америка чрез санкции (CAATSA), Тръмп беше също толкова категоричен: „Времето дойде. Ще го направим." Той добави, че администрацията му работи с държавния секретар Марко Рубио и други висши представители за премахването на санкциите.

Американският президент също омаловажи опасенията около закупуването от Турция на произведената в Русия система за противовъздушна отбрана С-400, като даде знак, че този въпрос няма да бъде пречка за по-тясно сътрудничество в областта на отбраната.

Тръмп изрази подкрепа и за продължаването на американската помощ за турската военна авиация, като заяви, че Вашингтон има задължение да осигурява поддръжка и модернизация на двигателите за самолетите, доставени на Анкара.

„Когато купите самолет от нас... ако двигателят се нуждае от ремонт или модернизация, смятам, че имаме задължение да го направим", каза той.

Ердоган изрази увереност, че Тръмп ще потвърди и „добрата новина" относно американската подкрепа за двигателите на турския изтребител от ново поколение KAAN.

По-рано през деня Ердоган лично посрещна Тръмп на летище „Есенбога", след което го приветства с официална церемония в Президентския комплекс.

След пресконференцията двамата лидери проведоха двустранни разговори заедно със своите делегации в рамките на двудневната среща на върха на НАТО в Анкара. На форума лидерите на Алианса обсъждат увеличаването на разходите за отбрана, продължаващата подкрепа за Украйна и укрепването на отбранителната индустрия на НАТО.

Турция беше партньор в многонационалната програма F-35 и планираше да закупи 100 изтребителя F-35A, като същевременно турската отбранителна индустрия произвеждаше стотици компоненти за самолета.

През 2019 г. Съединените щати изключиха Турция от програмата, след като Анкара получи руските системи за противовъздушна отбрана С-400. Вашингтон аргументира решението си с опасения, че експлоатацията на С-400 заедно с F-35 може да компрометира чувствителните технологии на стелт изтребителя.

Турция отхвърли тези твърдения, като настоя, че двете системи не представляват риск за сигурността, и неколкократно предложи създаването на съвместна техническа работна група, която да разгледа американските опасения.

През декември 2020 г. Вашингтон наложи санкции на турската Дирекция за отбранителна индустрия (SSB) по силата на закона CAATSA. Мерките включваха ограничения върху издаването на експортни лицензи и замразяване на активите на високопоставени представители на отбранителния сектор, което допълнително влоши отношенията между двамата съюзници в НАТО.

Оттогава Анкара настоява както за премахване на санкциите по CAATSA, така и за връщането си в програмата F-35, като твърди, че изключването ѝ е било неоправдано и противоречи на интересите на колективната отбрана на Алианса.

Последните изявления на Тръмп представляват най-категоричния досега сигнал, че Вашингтон може да преразгледа и двете решения.