Европарламента подкрепи Полша в спора й с Украйна

Европейският парламент взе страната на Полша в спора й с Украйна, като разкритикува украинския президент Володимир Зеленски за решението му да присвои почетното наименование „Герои от Украинската въстаническа армия" (УПА) на елитния Независим център за специални операции „Север" към Силите за специални операции на Украйна.

УПА е националистическа партизанска организация от 40-те години на миналия век, която Киев почита заради съпротивата ѝ срещу съветската власт след Втората световна война, но е обвинявана за масовите убийства на хиляди поляци и евреи във Волиния, Източна Галиция и части от днешна Източна Полша, пише БТА.

В резолюция, приета с 460 гласа "за", 136 "против" и 59 "въздържал се", евродепутатите заявиха, че ходът на Зеленски демонстрира "пренебрежение към чувствителността и скръбта на Полша", подкопава добросъседските отношения и не съответства на европейските ценности. Те призоваха за деескалация и подновяване на усилията за помирение.

Решението предизвика остра реакция и във Варшава. Полският премиер Доналд Туск го определи като "обезпокояващо" за отношенията между двете държави, заявявайки, че то "накърнява нашата историческа чувствителност" и може да се отрази негативно на двустранните връзки.

Полският президент Карол Навроцки също изрази възмущението си и обяви, че е предложил Зеленски да бъде лишен от най-високото полско държавно отличие – "Ордена на Белия орел". По думите му въпросът ще бъде разгледан на заседание на капитула на ордена. Навроцки заяви още, че решението на украинския президент показва липса на готовност на Киев за присъединяване към Европейския съюз, тъй като според него Украйна продължава да прославя личности, които Полша смята за извършители на тежки престъпления.

Критики отправиха и бивши полски лидери. Бившият премиер Лешек Милер определи действията на Зеленски като удар срещу поляците, а бившият президент Лех Валенса заяви, че с почитането на УПА украинският държавен глава е обидил него и всички избити поляци. Валенса съобщи, че в знак на протест е свалил украинското знаме от ревера си и оттегля подкрепата си за Зеленски.

Във връзка със случая украинският посланик във Варшава Васил Боднар беше извикан в полското външно министерство. Заместник-министърът на външните работи Марчин Босацки е изразил пред него разочарованието на Полша от решението за почетното наименование на военното подразделение. От украинското посолство потвърдиха срещата и съобщиха, че полската страна е изразила безпокойство от действията на Киев.