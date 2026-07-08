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Барселона отчете най-високата температура в историята си

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Барселона, Испания Снимка: pixabay

Барселона отбеляза днес рекордно висока температура от 40,5 градуса по Целзий, отчетени във високите части на града, съобщиха местните метеорологични служби, цитирани от Франс прес. По този начин отчетеният рекорд от 40 градуса през юли 2024 г. беше подобрен.

На летището, разположено близо до морето, температурите достигнаха 37,7 градуса, което представлява повишение с 0,3 градуса спрямо 2010 г., обяви националната метеорологична агенция АЕМЕТ.

Двете температури, отчетени в две различни метеорологични станции в града, са исторически максимум, заяви Хосе Анхел Нунес, говорител на агенцията.

От миналата неделя Испания е изправена пред нова гореща вълна, която засяга североизточната част на страната, в това число и Каталуния, където се намира Барселона.

В две зони близо до града все още е в сила червен код за опасно горещо време с възможно "много сериозно въздействие" върху жителите.

Новата гореща вълна, при която преобладават температури около 40 градуса в много испански градове, ще продължи до четвъртък, като опасността от избухването на пожари е много голяма, пише БТА. 

В Испания, която е една от най-засегнатите страни от климатичните промени, обичайно се наблюдават високи температури, но през последните няколко години страната се изправя пред все по-интензивни горещи вълни.

Това е втората гореща вълна в Испания за това лято, след като юни се оказа втория най-горещ месец, откакто се в страната се поддържат метеорологични данни.

Барселона, Испания Снимка: pixabay

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