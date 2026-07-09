САЩ атакува 90 цели в Иран. Техеран отговори (Видео)

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Американската армия съобщи, че е завършила поредната си вълна въздушни удари по Иран, след като е атакувала около 90 цели, предаде Асошиейтед прес. Съобщението бе направено от Централното военно командване на САЩ (СЕНТКОМ). Оттам разпространиха черно-бели кадри от удари по пистата на летище и ракетни установки.

Ударите дойдоха часове, след като американският президент Доналд Тръмп заяви по време на срещата на върха на НАТО в Анкара, че според него примирието с Иран е приключило и САЩ планират нови удари.

По-късно военното командване на САЩ обясни, че атаките имат за цел да отслабят способностите на Ислямската република да застрашава свободата на корабоплаване в Ормузкия проток.

"САЩ държат Иран отговорен за скорошната неоправдана агресия срещу граждански кораби и екипажи, преминаващи през жизненоважен морски коридор. Американските сили остават бдителни, смъртоносни и в готовност да предприемат операции по заповед на върховния главнокомандващ", се допълва в съобщението на СЕНТКОМ, цитирано от БТА.

В отговор Иранският елитен Корпус на гвардейците на Ислямската революция (КГИР) съобщи, че е ударил военни бази на САЩ в Кувейт и Бахрейн.

Гвардията е ударила "стратегическа инфраструктура и обекти" в базите на САЩ в Арифджан и Али ал Салем в Кувейт, както и в Джуфаир и Шейх Иса в Бахрейн с ракети и дронове, съобщиха агенциите, като се позоваха на държавната телевизия на Ислямската република (ИРИБ).

КГИР предупреди, че ответната му реакция ще се разшири и към други бази в региона, ако Вашингтон повтори атаките си.

В ранните часове на днешния ден иранската държавна телевизия съобщи, че американската армия е ударила железопътен мост в Североизточен Иран тази нощ.

Тази нощ взривове отекваха в района на иранските градове Бандар Абас и Сирик, предаде Ройтерс, като се позова на иранските агенции Мехр и Мизан.

Сирени за въздушна тревога са огласили два пъти през нощта територията на Бахрейн. Електроснабдяването в някои части от Чабахар бе спряно. Мехр посочва, че в района на Бандар Абас противовъздушната отбрана се е задействала срещу "вражески цели".

След атаките и малко преди да излети от Анкара, Тръмп отново коментира конфликта. "Иранците се обадиха преди малко и отчаяно искат да сключат сделка. Не знам дали има смисъл да се сключва сделка с тях. Не знам дали след това ще я спазят", каза президентът на САЩ.

Помолен да коментира защо иранското ръководство напада граждански кораби, щом е заинтересовано от споразумение, Тръмп отговори, че те "са малко побъркани".

Той се закани още, че САЩ можело да се опитат да превземат остров Харк.

След това президентът на САЩ пристигна във Великобритания, където отново коментира новите американски удари по Иран. По думите му те са възмездие за атаките срещу корабоплаването. Доналд Тръмп предупреди, че ако отново бъдат нападнати плавателни съдове, "ще стане още по-лошо".

"Това е възмездие за вчерашния обстрел на кораби от страна на Иран. Ако той се повтори, ще стане още по-лошо!", написа Тръмп в социалната си мрежа Трут Сошъл и придружи публикацията си със снимка от бомбардировка над Ислямската република.

Коментарите на президента, направени малко след като той заяви, че според него примирието с Иран „е приключило", са най-конкретният знак за пълно възобновяване на военните операции, след като Тръмп е загубил търпение заради бавните преговори.

Въпреки заканите си за увеличаване на ударите, Тръмп е разрешил на основните представители на Белия дом, водещи преговорите с Иран - вицепрезидента Джей Ди Ванс, Стив Уиткоф и Джаред Къшнър, да продължат дипломатическите разговори.

Тръмп многократно изрази силно раздразнение, че Техеран не е водил преговорите добросъвестно. Разговорите, които се провеждат на различни места между Швейцария и Пакистан от март насам, не са довели до пробив.

На 17 юни САЩ и Иран подписаха меморандум за разбирателство, което предвижда прекратяване на огъня за 60 дни.

След като Тръмп обяви края на примирието с Иран цените на петрола скочиха с 5%.

Още през нощта между вторник и сряда САЩ атакуваха над 80 цели в Иран в отговор на ирански удари по танкери в Ормузкия проток.

Иран пък нанесе удари по американски бази в Кувейт и Бахрейн. Поразени са 85 съоръжения в американски бази в двете страни от Залива.