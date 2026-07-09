Иран погребва днес покойния си лидер аятолах Али Хаменей в родния му град

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Тленните останки на покойния ирански лидер аятолах Али Хаменей се очаква да бъдат погребани днес в светилището "Имам Реза" в родния му град Машхад (Мешхед), повече от четири месеца след като той беше убит при израелски въздушен удар, предаде ДПА.

Погребението в една от най-големите светини за шиитите в Ислямската република ще се състои при закрити врата.

Публичните церемонии по изпращането на аятолаха започнаха в събота в столицата Техеран, където милиони привърженици почетоха паметта на бившия политически и духовен водач, който управляваше Ислямската република в продължение на 36 години с твърда ръка. Церемониите след това се пренесоха в свещения ирански град Кум, а след това вчера и в съседен Ирак, отбелязва ДПА.

Вниманието се насочи към това дали неговият син и наследник Моджтаба ще се появи публично за пръв път след началото на войната в Иран сега, когато траурните церемонии достигнаха своя заключителен етап в Машхад.

Моджтаба Хаменей не е виждан публично, откакто беше обявен за върховен лидер през март, което породи спекулации за здравословното му състояние.

Министърът на отбраната на САЩ Пийт Хегсет твърди, че той е "ранен и вероятно обезобразен".

Али Хаменей беше убит на 28 февруари при израелски удар по официалната му резиденция в Техеран, пише БТА.

Смъртта му беше последвана от петседмична война между Иран, от една страна, и САЩ и Израел, от друга, след което в началото на април бе договорено спиране на огъня.

Тази нощ САЩ атакуваха 90 цели в Иран. Иранският елитен Корпус на гвардейците на Ислямската революция (КГИР) нанесе удари в Кувейт и Бахрейн в отговор на вълната американски атаки.