Германия: Алиансът излиза по-силен от всякога от срещата в Анкара

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Германският външен министър Йохан Вадефул не смята, че напрежението в последно време около президента на САЩ Доналд Тръмп е отслабило НАТО, а тъкмо напротив, алиансът е по-единен от всякога след срещата в Анкара, предаде ДПА.

"Алиансът е сплотен", посочи германският първи дипломат в интервю за обществената телевизия АРД.

По думите му в края на срещата е станало видно, че Тръмп е застанал на страната на европейските съюзници на САЩ.

Помолен да коментира дали страните от пакта са били близо до разцепление, Вадефул отговори: "Военният алианс НАТО е по-силен от всякога".

Той посочи неотдавнашното присъединяване на Швеция и Финалндия като доказателство за доверието в алианса и добави, че алиансът е показал, че е способен да окаже категорична покрепа на Украйна.

Вадефул призна, че по време на срещата е имало някои "дразнещи изказвания".

"Но в рамктие на днешните вътрешни дискусии при закрити врата бяхме много единни и много откровени един с друг. Усещането ни за американците във всички щабни структури и политически дискусии в рамките на НАТО е като за много надеждни", каза той, цитиран от БТА.

Европейските съюзници ще поемат по-големи отговорности в НАТО, посочи Вадефул и добави, че това е положително, защото ще ги направи по-малко зависими от другите.

Тръмп публично разкритикува европейските съюзници по време на вчерашния втори ден от срещата на върха на алианса в Анкара.

В кулоарите на форума президентът на САЩ каза, че иска да "прекрати всякаква търговия с Испания" заради отношението на Мадрид към разходите за отбрана и отказа да подкрепи Вашингтон във войната с Иран. Американският лидер обяви иберийското кралство за "ужасен партньор".

Той спомена и Германия сред страните, които са разочаровали САЩ.

По-късно, на заключителната си пресконференция, той промени тона и определи срещата като "невероятен успех" и добави, че в заседателната зала е царяла "невероятна любов".