Русия за решенията от срещата на НАТО: Може да имат катастрофални последици

Русия осъди решенията от срещата на НАТО и заяви, че те могат да имат катастрофални последици, след като алиансът обяви военна помощ за Украйна и потвърди ангажимента на страните членове към колективната отбрана, предаде Ройтерс.

"Жалко, че стратезите на НАТО не се спряха и не помислиха за момент, че подобни безотговорни решения могат да доведат до катастрофа не само за алианса, но и за целия свят", посочи говорителят на Министерството Мария Захарова в съобщението, което бе поместено на сайта на ведомството.

В рамките на срещата в Анкара страните от НАТО обещаха да предоставят тази година военна помощ на Украйна в размер на 70 милиарда евро.

В декларация те потвърдиха "непоколебимия си ангажимент" към колективната отбрана на алианса по силата на член 5 и обявиха оръжейни сделки за поне 50 млрд. долара.

В изказването си Захарова посочи, че "пукнатините (между САЩ и партньорите от НАТО) не могат да бъдат скрити".

"На този фон американците не крият разочарованието си от Северноатлантическия блок", отбелязва тя. "Въпросът с Гренландия не е решен по американския сценарий. Има и негодувание от страна на Вашингтон, че според него членовете на алианса не са оказали подкрепа, когато САЩ са се нуждаели от нея."

Генералният секретар на НАТО Марк Рюте каза в интервю за Ройтерс, че споровете между президента на САЩ Доналд Тръмп и други натовски лидери са показали силата на алианса като демократична система, тъй като съюзниците могат да се карат и след това отново да се обединят. Според Рюте това трябва да бъде за урок на руския президент Владимир Путин.

"Бих казал на Путин: Вие самият се нуждаете от повече и по-открити дискусии по проблемите", посочи Рюте пред Ройтерс.

Междувременно руският външен министър Сергей Лавров изрази "подкрепата си" за военните режими в африканския регион на Сахел, предаде Франс прес

Той направи това в рамките на посещение в Ниамей, столицата на Нигер, където първият дипломат на Москва взе участие във втората среща на високо равнище с колегите си от Мали, Биркина Фасо и Нигер, три страни, създали така нареченото обединение Алианс на държавите от Сахел (АДС).

По време на срещата Русия и АДС "потвърдиха общото си желание да продължат да задълбочават сътрудничеството си в политическата, дипломатическата, икономическата и социалната област", се казва в обща декларация на страните.

Те изразяват задоволството си от "засилването на военното и военнотехническото сътрудничество помежду си", се отбелязва в текста. В него се допълва, че Русия потвърждава "желанието си да продължи подкрепата си за укрепване на оперативните способности на въоръжените сили на държавите от АДС".

Русия и нейната частна военна компания "Вагнер", преструктурирала се сега в така наречения Африкански корпус, подпомага страните от АДС в борбата срещу джихадистките групировки, които убиха десетки хиляди хора на територията на страните членове на регионалното обединение. В комюникето си Москва и страните от АДС осъдиха "варварските терористични атаки".

Русия си сътрудничи с организацията и по линия на енергетиката и добива на полезни изкопаеми, пише БТА.

Първата среща между АДС и Русия на министерско равнище се състоя в Москва през април миналата година.

Трите страни Мали, Буркина Фасо и Нигер се управляват от военни хунти, дошли на власт с преврати между 2020 и 2023 г. и заменили традиционните близки отношения с бившата колониална метрополия Франция със сближаване с Москва.