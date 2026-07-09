Доц. Мира Майер: Примирието ще продължи, Иран има нужда от пари

Най-вероятният сценарий за изхода от кризата САЩ - Иран, в момента е, че размяната на удари между двете страни ще престане и примирието ще продължи. Това заяви доц. Мира Майер - експерт по политиката в Близкия изток и преподавател в НБУ, пред Би Ти Ви.

И двете страни тълкуват точките в примирието по различен начин, коментира тя. Основното, което се искаше от Иран, е да освободи Ормузкия проток, защото целият свят страда от липсата на бензин и горива. САЩ вдигнаха всички санкции, дори и тези отпреди войната, което означава, че Иран е получавал доста добри приходи от това, заяви Майер.

И двете страни уточниха кои са съюзниците им в периода на примирието, като използваха за това конкретни събития, добави още тя. За Иран едно от тях бе погребението на Хаменей, който освен всичко друго бе и религиозен лидер и олицетворение на шиитската доктрина, която управлява Иран. Според тази доктрина всеки сам си избира духовния учител, който да следва. А Хаменей има последователи по цял свят. И ако Европа е отделила религията от управлението, в тази част от света това не се е случило.

Не видяхме най-големия син на Хаменей на погребението, не е ясно дали е жив. Но Ормузкият проток отново е блокиран. Доналд Тръмп от своя страна получи подкрепа от своите съюзници. Всички страни поискаха този проток да е свободен и без такси.

Иранците имат нужда от замразените си авоари, за да възстановят икономиката си и най-вероятно преговорният процес със САЩ ще продължи. Според проф. Майер преговорите трябва да стават с по-бързи темпове.